Hrozí vám infarkt nebo trombóza? Záleží i na krevní skupině

Krev se od sebe liší přítomností antigenů, podle kterých se následně dělí do skupin A, B, AB a 0, a takzvaným Rhesus faktorem, který je pozitivní, nebo negativní. Obě kritéria se dědí po rodičích a určují, jaký typ krve může člověk v případě nutnosti transfuze přijmout. To je také hlavní důvod, proč by měl svou krevní skupinu každý znát.

Na to, že se dělí do určitých skupin, přišli vědci zkraje dvacátého století. Napřed objevili tři krevní skupiny. Čtvrtou, a to skupinu AB, o pár let později přidal český lékař Jan Janský.

„V roce 1930 bylo dále zjištěno, že krevní skupiny se dělí na základě Mendelových zákonů dědičnosti. Polovina genetické informace se dostává od otce a polovina od matky,“ popisuje Veronika Prokopová, atestovaná hematoložka ze společnosti Synlab, největšího poskytovatele laboratorní diagnostiky v Evropě.

Nejvzácnější je AB negativní

V České republice je nejčastěji rozšířenou krevní skupinou A – má ji asi 40 až 44 procent lidí. Za ní následuje 0, kterou má asi 30 až 34 procent. Skupina B koluje v těle 18 až 20 procent českých obyvatel. „Nejvzácnější je AB, tu má jen osm až devět procent populace,“ sdělila Prokopová.

V celosvětovém měřítku je skupina A nejvíc rozšířena v Evropě, skupina B zase v Asii a AB například v Bangladéši. Nula je dominantní v Americe. „Dokud nebyla osídlena Evropany, v některých částech byla zastoupena až stoprocentně,“ dodala Veronika Prokopová.

Univerzálním dárcem je člověk s „nulou“, který může poskytnout svou krev komukoli. Naopak univerzálním příjemcem je majitel skupiny AB, který může přijmout krev od kohokoli. „Přestože lze při transfuzi téměř vždy použít krevní skupinu 0, v praxi se upřednostňuje transfuze stejnou krevní skupinou, jako má příjemce,“ vysvětluje lékařka Václava Lorencová z hematologické laboratoře Synlab.

Rh faktor v těhotenství

Druhým důležitým kritériem pro členění krevních skupin je Rh faktor. Jasně dominantní je ten pozitivní, který má mezi 80 až 85 procenty obyvatel. Při zjišťování Rh faktoru hraje roli antigen D – je-li přítomen na povrchu červených krvinek, krev je Rh pozitivní. Pokud antigen D chybí, je krevní skupina Rh negativní. Stejně jako u krevních skupin, i Rh faktor se musí zohledňovat při transfuzi. Lidé s Rh negativní krví by neměli dostat krev s pozitivním faktorem, jelikož by si proti němu vytvořili protilátky. Nositelé pozitivního Rh však krev s negativním faktorem přijmou bez problému.

Rh faktor hraje důležitou roli také v těhotenství. V případě, že má těhotná krevní skupinu Rh negativní a plod zdědí po otci faktor Rh pozitivní, může se stát, že tělo matky bude plod považovat za cizí těleso, proti kterému bude bojovat imunitním systémem.

„V takovém případě začne tělo matky vytvářet protilátky proti Rh pozitivním krvinkám dítěte. Pokud je žena prvorodička, tělo jich vytváří pouze malé množství. S dalšími těhotenstvími však množství tvořených protilátek stoupá a mohou se stát pro dítě nebezpečnými,“ upozornila lékařka Lorencová. Ženám s Rh negativním faktorem se proto do 72 hodin po porodu dítěte s Rh plus podává injekce imunoglobulinu, který zabraňuje vzniku protilátek.

Riziko vážných chorob

Že je dobré znát svoji krevní skupinu, se ukazuje i v případě různých onemocnění. Podle lékařů totiž lidé s určitou krevní skupinou inklinují k jistým chorobám.

„Například jedinci s ‚áčkem‘ mají zvýšené riziko trombóz oproti krevní skupině 0, kde je naopak snížené riziko trombóz, ale zvýšené riziko krvácení. Lidé s krevní skupinou B jsou zase náchylnější k astmatu nebo infarktu myokardu,“ dodala atestovaná hematoložka Veronika Prokopová.

Další zajímavosti o krevních skupinách a jak se zjišťují, najdete ve videu.