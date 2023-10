Jednoduché rady, jak ve zdraví zvládnout návrat z teplých krajů

Hlavně nic neuspěchat! První den po návratu se snažte pokud možno hodně odpočívat (kufry se špinavým prádlem vám nikam neutečou) a pořádně se vyspěte. Vydatný a zdravý spánek působí jako hotový elixír: dodává tělu sílu a energii, kterou teď budete potřebovat pro další rozjezd.

Ještě včera jste běhali po pláži jen v tričku a šortkách a je dost možné, že kdesi hluboko uvnitř stále ještě cítíte sílu tropického sluníčka. To už vás teď ale nezahřeje. Dbejte tedy na to, abyste po návratu zbytečně neprochladli. Ideální je zvolit vrstvené oblečení.

Zvyšte příjem tekutin a zařaďte dostatek vitaminů – pokud možno v přirozené podobě (čerstvé ovoce a zelenina). Důležitý je především vitamin C. Tento velmi účinný antioxidant dohlíží ne nejen na správnou funkci imunity, ale napomáhá také tvorbě protistresových hormonů. Jeho bohatým zdrojem jsou citrusy, šípky, rakytník, černý rybíz, kysané zelí, růžičková kapusta, červená paprika, brokolice, kiwi, papája atd. Známým antistresovým vitaminem je i kyselina pantotenová (vitamin B5). Najdete ji hlavně v pivovarském droždí, vnitřnostech (srdíčka, ledvinky), vejcích, pšeničných klíčcích, celozrnném pečivu, otrubách a zelené listové zelenině.

Už se nemůžete dočkat, až se kolegům v práci pochlubíte fotkami z dovolené? Hlavně nic neuspěchejte a dopřejte si po příjezdu minimálně dva dny na pozvolnou aklimatizaci. Rychlý návrat do pracovního procesu by znamenal jen další zátěž, kterou by váš organismus nemusel lehce zvládnout.