Pane doktore, co je to vlastně anestezie?

Je to metoda, která má zabránit vnímání bolesti a vnímání okolí pacientem během operace. S trochou nadsázky se říká, že anestezie je vlastně řízená intoxikace, protože pacientovi dáváte léky, které ho mohou zabít. Zásadním způsobem ovlivňují jeho životní funkce, ať už je to dýchání, krevní tlak, či pulz.

Co nebylo příjemné, byla cesta na sál. Jedete na posteli, nad vámi se míhají světla, občas to drcne, občas poskočíte a nevíte, kam jedete.