Stres a problémy jsem zajídala, vzpomíná Kateřina. Za rok zhubla 14 kilo

„Před lety, jako dospívající slečna, jsem si koupila knížku o dělené stravě a pustila se do toho. Ze začátku šla kila dolů krásně, i když to žádný med nebyl. Dělení stravy pro mě bylo docela náročné a úplně jiné než způsob, jakým jsem dřív běžně jedla. Oddělovat od sebe rostlinné a živočišné potraviny, nedat si žádný chléb se šunkou nebo sýrem, žádné přílohy k masu kromě zeleniny, spousta sójového masa, to všechno bylo na denním pořádku. Vidina štíhlé postavy byla ale silnější, a tak jsem to vydržela více jak rok. A výsledky byly skvělé,“ vzpomíná Kateřina, která ale pak těžce nesla rozvod svých rodičů. Začala zajídat stres a dělená strava vzala nadobro za své.

„Za chvíli jsem měla kila zpátky, a kdyby jen to, ještě mi přibylo i nějaké navíc. Celý rok mého snažení tak vyšel naprázdno! O pár let později jsem zkoušela různé diety, ale u každé jsem vydržela chvíli a ocitla se zase na samotném začátku. Nejvíc jsem ovšem přibrala, když jsme se s mužem před dvěma roky přestěhovali z mého rodného Valašska do Mladé Boleslavi za prací.“

„Špatně snáším změny, takže jsem stres ze stěhování a odloučení od rodiny a přátel zase zajídala. Začalo mi být těsné oblečení, byla jsem neustále unavená a přidaly se i bolesti kloubů. Když váha ukázala při výšce sto sedmdesát tři centimetrů sto šest kilo, v době, kdy mi ještě nebylo ani třicet, rozhodla jsem se, že s tím musím něco udělat. Jak bych asi vypadala třeba ve čtyřiceti? A po předchozích zkušenostech jsem věděla, že to sama prostě nedokážu,“ přiznává mladá žena, která si na internetu našla poradnu a v ní výživového poradce Aleše H. a objednala se k němu na konzultaci. Podstoupila krevní testy a na základě výsledků se pustili do práce.

První týdny byly hodně náročné

„Šla jsem do toho s velkým nadšením a odhodláním. První týdny ale byly hodně náročné! Dostala jsem domů několik receptů, podle kterých jsem měla vařit. Musela jsem se taky naučit snídat, jíst pětkrát denně a vypít denně dva a půl až tři litry čisté vody, což pro mě bylo ze začátku nepředstavitelné. Úplně jsem vysadila cukr, takže jsem první dva týdny byla pořád unavená, bez nálady, podrážděná a hodně mě bolela hlava. Taky jsem přestala jíst bílé pečivo a celkově potraviny z bílé mouky, sladkosti, smažená a tučná jídla. Naopak jsem do svého jídelníčku zařadila víc mléčných výrobků, luštěniny, ovoce, zeleninu, ovesné vločky a libové maso. Chleba si pečeme sami doma,“ vypráví Kateřina a chlubí se, že už se jí podařilo shodit 14 kilogramů. A pomohl jí v tom i pohyb.

„Ráda jezdím s partnerem na koloběžce, chodíme s pejskem do přírody na procházky, miluju plavání a občas si zajdu na spinning. Upřímně, jsem spíše typ člověka, který si raději odepře nějakou tu méně zdravou dobrůtku, než abych se mořila ve fitku. U mě byl úspěch v hubnutí opravdu jen díky úpravě jídelníčku a taky díky tomu, že jsem si všechno přenastavila v hlavě. Vypozorovala jsem třeba, že jakmile jsem ve stresu nebo se po psychické stránce necítím nejlíp, hubnutí se zpomalí, někdy i úplně zastaví, i když jím stále zdravě. Tělo zkrátka vycítí problém, bojí se o sebe a dělá si zásoby,“ myslí si sympatická žena narozená ve znamení Raka, pro kterou je velkou oporou partner.

Chci zhubnout do svatebních šatů

„I když je štíhlý a s váhou neměl nikdy problém, změnil jídelníček spolu se mnou. Vzhledem k tomu, že pracujeme na směny, tak mi tím hodně usnadnil práci. Nemusela jsem vařit zvlášť pro sebe a zvlášť pro něj. Snědl cokoliv, co jsem připravila, jenom si dal větší porci. Seznámili jsme se v Praze a jsme spolu už devět let. Plánujeme brzy svatbu a moc se na to oba těšíme. Doufám, že do těch svatebních šatů ještě něco zhubnu. Je to skvělý chlap, kterého si ráda vezmu za muže, a věříme, že jednou budou i děti.“

„Nesmím zapomenout ani na podporu mojí maminky. Ta má radost z každého mého shozeného kila. Líbí se jí spousta mých nových receptů a začala také vařit zdravěji,“ říká Kateřina, která zavzpomínala i na dětství a prázdniny u babiček a dědečků, na dětské tábory a výlety s rodiči po Česku. A na slunečnicový chléb, mrkvové taštičky plněné marmeládou a ořechový hřeben z listového těsta.

A jak se dneska cítí? „Těch čtrnáct kilo dole je znát! Nejsem tolik unavená, nebolí mě klouby, méně se zadýchávám do schodů i při jízdě na koloběžce, lépe se mi nakupuje oblečení, navíc mám i větší výběr. Už mi není nepříjemné obléknout si plavky a jít si zaplavat. S hubnutím chci pokračovat i v tomto roce. Mám před sebou ještě velký kus cesty, ale už teď se na to moc těším.“