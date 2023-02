Klára vážila přes metrák a nevyšla ani schody. Za rok shodila 46 kilo

„Nemohla jsem se na sebe už ani podívat do zrcadla, tomu jsem se vyhýbala obloukem. Zlom přišel ve chvíli, kdy jsem se svými sto dvaceti devíti kily při výšce sto šedesát osm centimetrů nevyšla schody. Nahoře jsem se musela zastavit, protože jsem se nedokázala pořádně nadechnout a hrozně se mi točila hlava. Měla jsem pocit, že každou chvíli dostanu infarkt, jak zběsile mi tlouklo srdce. V ten moment jsem si řekla: A dost! Musím s tím něco udělat! Nemohla jsem totiž dopustit, že by můj syn přišel o mámu,“ vypráví otevřeně Klára Hájková, která se v lednu 2022 rozhodla vyhledat odbornou pomoc.

V životě už vyzkoušela spoustu různých diet, ale u žádné nikdy nevydržela. A i když se jí povedlo shodit patnáct kilo, vždycky se nakonec dostavil jojo efekt a váha byla za chvíli zpátky i s nějakým tím bonusem navíc.

Pár triků Ovocná náhrada

Když vás honí mlsná, můžete ji „ošálit“ ovocem, volte ale méně kalorické plody, třeba jablka, grapefruity a jiné citrusy, ananas, kiwi, bobule. Přirozený pohyb

Zařaďte pohyb všude tam, kde je to možné, choďte co nejvíc pěšky, jděte po svých do schodů. Každý udělaný krok se totiž počítá…

„O speciálním hubnoucím programu jsem se dozvěděla v televizi, když dávali pořad Tlouštíci. Nejvíc mě zaujalo, jak ti účastníci fakt hodně zhubli. A tak jsem si domluvila v nejbližší poradně schůzku s paní Petrou Jóbovou, která mě mile přivítala a vše mi krásně vysvětlila. Když mě zvážila, byla jsem z těch výsledků doslova zděšená. V ten moment jsem se zařekla, že se do hubnutí pustím naplno a že to tentokrát nevzdám. Všechno jsem si pěkně srovnala v hlavě a každých čtrnáct dní jsem chodila na kontroly. Paní Petra vždycky vyslechla mé dotazy, přání nebo připomínky a společně jsme našly řešení těch problémů,“ chválí si spolupráci mladá žena, která se naučila pravidelně jíst.

Vždycky jsem byla „ženská“

Vyřadila fast foody, smažená a tučná jídla, sladkosti a bílé pečivo, přidala více zeleniny, bílkovin a mléčných výrobků a sladkosti u ní vystřídalo ovoce. Kávu, víno a pečivo, které nahrazuje žitným, si však „vzít“ nedala.

„Při mém hubnutí mě nejvíc podporovala rodina, hlavně můj partner. Byli moc rádi, že jsem do toho šla. Často jsem od rodičů poslouchala, že bych měla zhubnout, a je skvělé, že mi po celou dobu byli a pořád jsou velkou oporou a mají radost z každého kila, co jsem shodila. Partner mi před několika měsíci řekl, že vůbec nevěřil tomu, že to zvládnu, že to vydržím. Ale teď mě obdivuje a přiznává, že sám by to nedal,“ usmívá se Klára, které v hubnutí „pomáhal“ ještě někdo, aniž by o tom věděl. Její malý syn! Protože právě s ním chodila na procházky s kočárkem, a když povyrostl, pobíhala za ním na hřišti.

A jak vzpomíná mladá maminka na vlastní dětství? „Voní mi rajskou omáčkou od maminky, ta mi chutná dodneška. Vyrůstala jsem v Praze, na sídlišti. V zimě jsem chodila nejraději sáňkovat do tamního sadu, jsou tam bezva kopce. A také bruslit na rybník. Nejvíc jsem ale milovala dovolené u moře, kam mě vzala mamka. Postavu jsem tenkrát zase až tak neřešila, ale je pravda, že jsem byla prostě ‚ženská‘ a oproti některým spolužačkám jsem měla větší prsa a pár kilo navíc. Vždycky jsem se to snažila maskovat tmavým a volnějším oblečením, aby to nebylo tak moc vidět. A pak, jak šel čas, ta kila přibývala,“ přiznává Klára, která měla dnes 2,5letého syna Richarda až po třicítce a během těhotenství přibrala celých sedmadvacet kilo.

Konečně si můžu obléct, co chci

„Před porodem jsem měla 132 kilo. Po porodu jsem sice deset shodila, v krátké době se má váha ale vrátila zpět na porodní hodnotu. A proto jsem se pustila do toho hubnutí. A bylo to skvělé rozhodnutí.“

„Jsem teď mnohem víc pohyblivá a už konečně bez problémů doběhnu syna a nelapám přitom po dechu. Jsem hrozně ráda za to, že si s ním můžu hrát, protože dřív jsem byla i u toho hraní utahaná. Taky mě přestala bolet kolena a konečně můžu normálně dýchat. Ani nohy mi už nenatékají. To mi hodně zvedlo sebevědomí a je ze mě šťastný člověk, který má radost ze života. Už se nestydím chodit ven mezi lidi. Konečně si můžu obléknout, co se mi líbí, a nejen to, co mi zrovna je a padne. Jít nakupovat, to je radost! Z velikosti padesát mám najednou čtyřicet dvojku a hned je z čeho vybírat. Dokonce si teď troufnu obléknout i něco upnutějšího. I partner vnímá tu změnu a je moc rád, že jsem našla sama sebe,“ usmívá se Klára, která žije v Praze a přála by si v zimě sníh. Daleko víc se už ale těší na jaro, které se zase pomalu blíží.

A jaké má plány? „Letos bych ještě chtěla shodit do mé vysněné hmotnosti, která by měla být sedmdesát kilo. Jinak si přeju ze všeho nejvíc, ať jsme všichni zdraví a šťastní, zažijeme krásné jaro a léto i nějakou pěknou dovolenou. Já se těším na moře i dovolenou v jižních a východních Čechách.“