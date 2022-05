Verešová stresem zhubla, Mališová měla na plese šperky za osm milionů

Slavnostním večerem provázeli slovenská herečka Monika Hilmerová a český moderátor Aleš Háma. Na osmém ročníku Česko-Slovenského plesu vystoupili Jiří Korn, Katarína Knechtová, Beáta Dubasová, Dasha, Jan Smigmator, Rozhlasový Big Band Gustava Broma se sólisty a také Folklorní soubor Limbora.

Přítomné dámy kameře iDNES.cz prozradily, jak dlouho jim trvala příprava a jestli si róbu a doplňky půjčily, nebo si vystačily s domácím šatníkem.

„Mám pocit, že člověk už vyšel ze cviku a byla to najednou změna řešit šaty, šperky. Ale zároveň to byla hrozně příjemná aktivita. Vždycky si na tom dávám záležet, takže o to déle to trvá,“ prozradila modelka Nikol Švantnerová.

„Pokud jde o outfit, naštěstí mám možnost, že mě někdo oblékne, ušije šaty podle mého gusta. Takže šaty i šperky mám půjčené.“

Eva Perkausová a Ivan Hecko na Česko-Slovenském plese (Praha, 30. dubna 2022)

Moderátorka Eva Perkausová do Obecního domu dorazila s manželem Ivanem Heckem. Přípravy jí zabraly minimálně času. Líčila ji maskérka z televize, šperky měla půjčené a oblékli ji návrhář Jakub Poner se sestrou Nikol, kteří se jí o šaty starají pokaždé. „Přípravy byly sázka na jistotu, šperky, make-up, šaty a hotovo,“ řekla moderátorka. „Vlastní mám botičky a celé mé tělo!“

Taťána Kovaříková přiznala, že se na ples hrozně moc těšila, protože dlouho nikde nebyla. „Pro mě je strašně důležité rozhodnutí, co si dám na sebe. To někdy řeším strašně dlouho. Na poslední chvíli mám většinou připraveny dvoje šaty a odejdu v těch, ve kterých se pocitově cítím lépe,“ prohlásila módní návrhářka.

Menu Česko-Slovenského plesu 2022 Studený předkrm

•Tataráček z lososa, avokádová majonéza, šalotkovo-citronový krém, lososový kaviár Gorbuša, cherry rajčátko, korál

•Carpaccio z prudce opečené daňčí svíčkové, šípkové želé, limetkový gel, sýrový chips, bylinkový olej Hlavní chod

•Filátko z pražmy královské s restovanou mladou zeleninou, hráškové lívance, omáčka z citronové trávy

•Supreme z perličky špikovaný pancettou, karotkové pyré, císařské lusky, lanýžový demi-glace, drobenka z jarní cibulky Dezert

•Mousse z bílé čokolády a mascarpone, dva druhy ovocného pyré, hlína z tmavé čokolády, meringue

•Pistáciový dortík potažený višňovým želé, mango chutney, ořechový prach Plus občerstvení formou bufetových stolů se studeným a teplým jídlem.

Zpěvák Adam Mišík se naopak připravoval asi dvacet minut. Do poslední chvíle totiž nevěděl, jestli se na Česko-Slovenský ples vydá, ale nakonec ho přesvědčil kamarád, herec Jan Komínek. „Takže jsem oprášil smoking a bylo to rychlé,“ řekl.

Pro Andreu Verešovou jsou přípravy na ples už skoro rutinní praxí. Trvá jí to většinou dvě hodiny, ale přesto to stíhá jen tak tak. „Udělat krásné vlasy, make-up. Na poslední chvíli jsme museli ještě zašít šaty, protože jsme zjistili, že mají trošku větší pás. Nevím, jestli jsem stresem zhubla, spíš to bývá naopak,“ prozradila modelka s tím, že si vzala také šperky v hodnotě přes dva miliony korun. Své měla boty a kabelku.

Bývalá moderátorka Monika Leová měla trochu zpoždění, protože se začala připravovat hodinu před začátkem plesu. „Šaty jsou na míru šité, psaníčko je moje a šperky jsou také moje, ještě z období Miss. Tenkrát mi je darovali a vynesla jsem je po dlouhé době, už je to devět let,“ řekla královna krásy z roku 2013.

Modelka Karolína Mališová se připravovala rychle, v den plesu si jen vyzvedla věci a nechala si udělat vlasy a make-up. Z jejího šatníku jsou jen boty. Róbu i šperky v hodnotě osm milionů korun měla půjčené. „Když jsem si je dávala, říkala jsem si, proč to není moje?“ prohlásila se smíchem.

Herečka Andrea Růžičková šaty a přípravy na ples prý řešila adekvátně rodičovství. „Nechci, aby to vyznělo špatně, ale nebylo to na prvním místě. Bylo to někde mezi důležitými věcmi, které se týkají rodiny, která je u nás pořád na prvním místě. Mezi těmi malinkými skulinkami času jsme řešili ples,“ řekla dvojnásobná maminka.