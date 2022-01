Jak spíš, takový jsi! Spánková poloha prozradí i váš zdravotní stav

Kultura spánku se vyvíjela po staletí. Naši předkové spali na kožešinách, rohožích či na slámě, o dnešních pohodlných postelích si mohli nechat jenom zdát. Co bylo ale podstatné, jejich spánkový rytmus se odehrával ve dvou etapách. První trvala do půlnoci, poté následovala „bdělá pauza“ spojená s modlitbou, domácími pracemi, četbou či sexuálními radovánkami. Usnout napodruhé nebyl problém a většina sedmispáčů spala až do rána.

Jakou spánkovou polohu vyznáváte vy? Zkuste se najít v pěti základních typech, třeba vám to zlepší spánek, náladu, přísun energie, ale i vztahy.