Vyspěte se dorůžova. Večer neřešte problémy a vyzkoušejte levanduli

Přestaň už o všem tolik přemýšlet. To nám často radí přátelé a rodina, když býváme očividně příliš zadumané. Takové přemítání může být na jednu stranu dobrá věc. Vyplatí se přece důkladně naplánovat nový projekt nebo se zahloubat nad problémem, který by se jinak ani vyřešit nedal. Toto jsou ty dobré úvahy, které někam vedou.

Pak jsou tu ale i ty druhé. Každý z nás zná a zažil to nekonečné přemýšlení o věcech, které nemůžeme ovlivnit. Hloubání o dávné minulosti či starostech z toho, co je před námi (Proč jen jsem se pouštěla do té hádky? Co když můj partner těžce onemocní? Co se mnou bude? Co když ztratím práci? Co když onemocním já sama?).

Kde panuje úzkost, hrozí nástup deprese

Především večer nebo v noci může být takový strach tak obrovský, že nám brání ve spánku. Když se ale dostatečně nevyspíme a druhý den jsme unavení, dokážeme hůř zvládnout problémy a naše starosti narůstají.

Tady hrozí začarovaný kruh, který v nejhorším případě může vést až k depresi.

Pozor na užíváním léků

Lékaři radí začít v zátěžových situacích včas aktivně jednat. V těžkých případech můžou být nezbytné syntetické léky na spaní (takzvané benzodiazepiny). Ovšem měli byste je užívat jen opatrně a po důkladném zvážení rizik a přínosů, protože po delší době na ně může vzniknout závislost.

Často však léky k tomu, aby se zastavil kolotoč myšlenek, zapotřebí vůbec nejsou. Průzkumy totiž dokazují, že se dá nekonečnému přemítání a poruchám spánku zabránit už lehkou změnou životního stylu.

Procházka před spaním přispěje ke snižování produkce stresových hormonů. A mnoha lidem pomůžou obnovit jejich narušenou psychickou rovnováhu také relaxační cvičení.

Podrážděné nervy šetrně zklidní levandule

Šetrnou pomoc kromě toho získáme i z přírody, podle odborníků mají uklidňující vliv především přípravky na bázi rostlinných olejů levandule lékařské, které zmírňují úzkosti a neklid, a přitom u nich nehrozí žádné riziko vzniku závislosti (jako u syntetických léků na spaní).

Vonné esenciální oleje obsahující rostlinné látky linalool a linalylacetát tlumí podráždění nervových buněk tím, že dostanou zpět do rovnováhy hladinu hormonů zodpovědných za šíření vzruchů. Jejich používání redukuje vyplavování stresových hormonů a v noci stimuluje produkci hormonů spánku.

Potřete si spánky trochou levandulového oleje. Může zmírnit bolesti hlavy, nervové napětí a emocionální stres. Poslouží vám i sušená levandule, třeba v misce na nočním stolku nebo zašitá v polštářku. Prodávají se i levandulové kapky, olejíček a třeba levandulová voda. A svou službu udělá i levandule zalitá v hrnku jako čaj (prodává se sáčkovaný i sypaný).