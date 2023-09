Spalovače tuků vám mohou pomoci k vysněné postavě. Jak vybrat ty správné?

Nabrat nějaké to kilo navíc není vůbec nic těžkého, jde to poměrně snadno a rychle, ale zbavit se pak přebytečných kilogramů už bývá zdlouhavější a mnohem náročnější. A právě spalovače tuků mohou vaši snahu ještě více podpořit, ovšem jen za předpokladu, že zvolíte ty opravdu funkční, a navíc je budete také správně užívat.

Co jsou spalovače tuků

Spalovače tuků jsou ve většině případů potravinové doplňky, které svým působením napomáhají urychlovat spalování tuků v organismu, některé pomáhají zvyšovat termoregulaci, při níž organismus vytváří více tepla a spotřebovává tak i větší množství energie. Řada z nich má navíc ještě další účinky, například omezují chuť k jídlu nebo napomáhají zrychlovat metabolismus.

Při výběru konkrétního spalovače si nejprve ujasněte, co od něj vlastně očekáváte – zda vám má pomoci zbavit se přebytečného tuku, pomoci zhubnout, nebo chcete třeba nabrat více svalové hmoty, zpevnit, případně vyrýsovat postavu.

Ale pozor!

Trh je všeobecně zaplaven obrovským množstvím nejrůznějších „účinných“ spalovačů tuků, některé se za ně však spíše vydávají, avšak prokazatelné účinky nemají, proto se obzvlášť v tomto případě doporučuje nakupovat přípravky buď přímo v kamenných prodejnách, nebo v osvědčených internetových e-shopech, ideálně renomovaných značek, které nabízejí fitness doplňky.

Jinak si koledujete nejen o zbytečnou finanční investici – v lepším případě i o to, že spalovač nebude na organismus nijak fungovat, v tom horším dokonce i o zdravotní obtíže.

Bez pohybu to nepůjde

Rozhodně však nepočítejte s tím, že stačí spolknout pilulku, případně vypít doporučené množství spalovače, a tuk pak sám zmizí. To je velký omyl! Takto to skutečně nefunguje. Ty opravdu funkční spalovače fungují jen a pouze ruku v ruce s pravidelnou fyzickou aktivitou a zároveň i s dobře sestaveným jídelníčkem – pokud chcete hubnout, tak samozřejmě s jídelníčkem redukčním, aby byl váš energetický výdej prokazatelně vyšší než příjem.

Pamatujte také na to, že cílený a pravidelný aktivní pohyb je již sám o sobě spalovačem tuku.

Tablety i nápoje

Spalovače tuků jsou nejčastěji k dostání v podobě kapslí (tablet) nebo nápojů. A s jakými účinnými látkami se tedy můžete ve spalovačích tuků setkat? K nejrozšířenějším patří L-karnitin, kofein, CLA, synefrin, kapsaicin nebo extrakt ze zeleného čaje.

Spalovače tuků mohou být jednosložkové, to znamená, že obsahují pouze jednu účinnou látku, která napomáhá spalovat tuky, nebo vícesložkové, tedy s obsahem hned několika podpůrných spalovačů tuků. Který typ si vyberete, záleží jen na vás.

Řiďte se pokyny na obalu

Pamatujete však na to, že nic se nemá přehánět. A u spalovačů tuků to rozhodně platí dvojnásob. Rozhodně neplatí, že když si spalovače vezmete více, bude mít například dvojnásobný účinek. Na to zapomeňte. Rozhodně vždy dodržujte pokyny výrobce ohledně doporučené denní dávky, případně délky užívání konkrétního přípravku. Stejně tak dbejte na doporučení výrobce, kdy je nejvhodnější konkrétní přípravek používat, například zda je to před nebo až po tréninku.

A nezapomínejte ani na kvalitní pitný režim sestávající ideálně z čisté vody v kombinaci s minerálními vodami. Ty se doporučují pro doplnění ztracených solí a minerálů. Zvýšený pitný režim je při cvičení i při hubnutí důležitý, navíc také podporuje správné fungování metabolismu.

Nejznámější spalovače tuků 1. Kofein je velmi často využíván v přípravcích, které podporují spalování tuků. Napomáhá totiž zrychlovat metabolismus, oddalovat únavu a zároveň přispívá k využívání tuku pro tvorbu energie. Na druhou stranu by se to s jeho užíváním nemělo přehánět, protože při vysokých dávkách můžete například pociťovat bolesti hlavy, bušení srdce nebo i závratě. Není vhodné jej konzumovat večer, protože vyšší dávky kofeinu mohou nepříznivě ovlivňovat kvalitu spánku. 2. Synefrin využívají výrobci spalovačů tuků pro jeho poměrně komplexní účinky – přispívá ke spalování tuků tím, že zvyšuje produkci tělesného tepla, podporuje i zrychlení metabolismu a výdej energie. Bývá hojně využíván v kombinaci s kofeinem. 3. Extrakt ze zeleného čaje, který se na obalech často objevuje pod zkratkou EGCG, podporuje spalování tuků v lidském organismu a také ho pomáhá zbavit nadbytečného množství vody. 4. L-karnitin patří mezi nejrozšířenější spalovače tuků vůbec. Právě on funguje spolehlivě v kombinaci s pravidelnou pohybovou aktivitou. Podporuje spalování tuků, a tím i redukci nadváhy. 5. CLA neboli konjugovaná kyselina linolová podporuje činnost metabolismu i rozkládání tuků, pomáhá omezovat vstřebávání tuků z potravy. Částečně omezuje i pocit hladu. 6. HCA neboli kyselina hydroxycitronová, extrakt z citrusového plodu Garcinia cambogia, se často objevuje jako součást vícesložkových spalovačů tuků. Zároveň pomáhá omezovat chuť k jídlu a také snižovat hladinu cholesterolu. 7. Jako součást spalovačů tuků je hojně využíván například piperin, tedy extrakt z černého pepře. Podporuje metabolismus a má prohřívací vlastnosti. 8. Obdobné účinky má i kapsaicin, který možná znáte ve spojení s chilli papričkami. Právě on je totiž zodpovědný za jejich charakteristickou pálivost a také podporuje spalování tuků.

Článek vyšel v zářijovém vydání časopisu Zdraví.