Pláče čím dál víc, má nechuť k jídlu... Poporodní deprese mají různé příznaky

Co žena při poporodní depresi prožívá?

Může cítit smutek, vztek, nesnesitelný strach, únavu, nezájem o cokoliv. Může se jí špatně spát, nebo naopak může být velmi spavá. Potíže mohou být různé a mohou se měnit. Je proto důležité hlavně to, že se necítí dobře. Maminky často popisují, že se necítí ve své kůži, jako by to nebyly ony a nedovedou si to vysvětlit.

Deprese navíc nemusí být jenom přítomnost smutku nebo pláče, ale i nepřítomnost radosti. Maminka se například neraduje z ničeho, z čeho se radovala dřív. A potíže se stupňují. Začínají mírně a dojdou až do fáze, kdy ji obtěžují v životě a není to pro ni už snesitelné.