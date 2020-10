Začněte s otužováním. Budete zdraví a dožijete se vysokého věku

Otužování je cestou k pevnému zdraví a dlouhému životu, to věděli už naši předkové. A moderní věda jim dává za pravdu. Není třeba zacházet do extrémů. Existuje mnoho příjemnějších způsobů, jak využít blahodárné účinky chladu. Tak proč to nezkusit? První výsledky se dostaví už po 3 až 4 týdnech.

Patříte mezi ty, kteří každý podzim ulehnou s chřipkou či jinou virózou? Tím spíš byste měli začít s pravidelným otužováním. Ti, kdo se otužují, mnohem méně marodí, netýká se to pouze viróz a nemocí z nachlazení.

Pozitivní efekt byl zaznamenán také u lidí s hypertenzí, cukrovkou druhého typu, vředovou chorobou, nervovými potížemi a různými druhy alergií. Během ochlazování dochází rovněž ke zvýšení hladiny hormonu noradrenalinu, jehož nedostatek bývá spojován s depresí.

Takže kromě toho, že si otužováním utužíte tělesné zdraví, budete mít i mnohem lepší náladu. A to všechno doslova za hubičku. Pokud jste se nikdy v životě neotužovali, začněte zvolna a postupně. Nemusíte hned celí zkřehlí drkotat zuby pod studenou sprchou.

Nejdřív studený vzduch

Otužovat se dá také vzduchem. Pro začátek zkuste spát při otevřeném okně. Ideální teplota v ložnici by se přitom měla pohybovat mezi 12 až

18 °C. Možná se vám to zdá málo, ale žádné obavy, váš organizmus si s tím hravě poradí, a navíc tím povzbudíte k aktivitě svůj hnědý tuk. Že jste o něm ještě neslyšeli? Člověk má v těle víc druhů tuku. Bílý tuk se nám hromadí na břiše, stehnech a v dalších problémových partiích. Jeho nadbytek vede k nadváze či obezitě a zvyšuje riziko cukrovky a dalších onemocnění.

Hnědý tuk naopak štěpí ten bílý a pomáhá udržovat tělesnou teplotu. Vyšší podíl hnědého tuku s sebou nese celou řadu výhod jako rychlejší metabolizmus, lepší kontrolu nad krevním cukrem nebo větší citlivost na inzulin. Čím víc hnědého tuku máme oproti bílému, tím jsme také štíhlejší, což je další příjemný vedlejší efekt pravidelného otužování.

Pozitivní účinky chladu rychlejší cirkulace krve

lepší činnost lymfatického systému

rychlejší regenerace svalů

snadnější spalování tuků

zlepšení nálady

zvýšení odolnosti imunitního systému

nárůst hladiny testosteronu

výkonnější metabolismus

zdravější spánek

lepší stav pokožky a vlasů

Jedním z nejpřirozenějších způsobů, jak se otužovat, je tzv. vzdušná lázeň. Zní to velmi poeticky, ale v praxi jde o prosté působení vzduchu na celé tělo (nebo na většinu těla).

Jak na to? Zacvičte si ráno při otevřeném okně nebo na terase, jen tak v tílku a šortkách. A přes den choďte doma ve spodním prádle, což má ovšem význam pouze za předpokladu, že v bytě nemáte přetopeno (ideální teplota by měla být nejvýše 22 °C).

Potom můžete přejít k otužování vodou, které je daleko účinnější. Při kontaktu s tělem voda odvádí teplo až dvacetkrát rychleji než vzduch. Začněte velmi zvolna omýváním mokrou žínkou, houbou nebo vlhkým ručníkem.

Až si tělo zvykne, přejděte k polévání studenou vodou či přímo sprchování. Co se týče délky celé procedury, omývání by mělo probíhat 3 až 4 minuty, polévání a sprchování 1 až 2 minuty. Možná že pro vás bude příjemnější střídání teplé a studené vody: nejdřív se sprchujte teplou a potom ji na 1 minutu vystřídejte studenou. A v samotném závěru si dejte ještě 3 minuty pod teplou sprchou.

Pozor! Někteří otužilci-začátečníci si občas v dobré víře napustí vanu studenou vodou. To nikdy nedělejte! V ledové lázni, kde není dost prostoru na to, abyste se mohli hýbat, hrozí nebezpečí prochladnutí.

Sauna je k otužování ideální

Výborným otužovacím prostředkem je sauna, kterou byste si měli dopřát alespoň jednou až dvakrát týdně. Můžete ji absolvovat i s dětmi, u kterých s nástupem do školy či do školky prudce vzrůstá riziko infekčních onemocnění.

Z průzkumů vyplývá, že děti, které se pravidelně otužují, marodí až třikrát méně. Počítejte s tím, že v sauně by měly strávit nanejvýš 3 až 5 minut při maximální teplotě 60 °C (k tomuto účelu jsou ideální infrasauny).

Také následné ochlazování by mělo být krátké. Rozhodně se s prckem nevrhejte do ledového bazénku. Stačí, když se s dítkem v náručí ochladíte pod sprchou, starší děti můžou do brouzdaliště, je-li k dispozici, nebo na čerstvý vzduch.



Jak obléknout dítě na procházku

Odborníci doporučují strávit pohybem na čerstvém vzduchu minimálně tři hodiny denně. Na podzim a v zimě je situace kvůli nízkým teplotám komplikovanější a je nutné přihlédnout k věku dítěte.

Obecně pediatři schvalují vycházky s miminky, pokud teplota neklesne pod minus

5 °C, pro děti starší 3 měsíců není problém ani minus 10 °C. Spousta maminek však v dobré víře zabalí svá dítka do mnoha vrstev. Zbytečně!

Děti oblékejte stejně jako sami sebe a chytře vrstvěte. Větším dětem je dokonce lepší dávat o jednu vrstvu méně. Žádné dítě totiž nechodí jen tak v klidu, ale pobíhá, poskakuje a i tím si vytváří teplo.

Miminkům, která pouze leží, jednu vrstvu naopak přidejte. Pokud teploměr ukazuje stále plusové, ale již jen jednomístné hodnoty, nesahejte hned po zimních bundách a zateplených kalhotách. Tyto kousky oblečení si nechte, až přijde sníh a mráz.

Pokud máte stále obavy, že dítě není dostatečně oblečené, uvařte na výlet horký čaj a budete mít jistotu, že máte dítku co dát pro zahřátí.