Procházky, dostatek pohybu, žádný stres. Takto se buduje psí imunita

Naštěstí existuje spousta možností, jak lze případným problémům do velké míry předejít. To, co trápí mnohé majitele, je v současné době otázka: Mohou psi chytit koronavirus?

Příklady z celého světa naznačují, že to pravděpodobně možné je. Jak rozšířený virus mezi zvířaty je a jaký má u nich průběh, však zůstává stále spíše neznámou. Více se tím zabývali kolegové z redakce Technetu. Podle posledních zjištění se zřejmě mohou psi a kočky nakazit od svých páníčků snadno, náchylnější jsou samci, ale příznaky jsou jen velmi mírné.

Podle některých zjištění se virus může snáze dále šířit z koček než ze psů, ale pořád jde jen o velmi neúplné studie. Podle některých virologů psi nemohou být přenašeči, ale na druhou stranu se mohou nakazit i křečci.



„Bohužel stále nemáme žádné aktuální studie, kterými bychom mohli podložit, jak rychle se virus ve zvířecí populaci šíří, ale podle mého názoru není potřeba se o psy a kočky strachovat. Věřím, že pokud by byl strach na místě, tak jsme to již dávno pocítili. Zároveň je ovšem potřeba mít se na pozoru a zbytečně nevystavovat své mazlíčky případnému nebezpečí, zvlášť teď na podzim, který je pro ně velmi náročný,” říká Zuzana Novotná ze společnosti Spokojený pes.

Imunitu posílí pravidelné procházky a dostatek pohybu

Jak tedy posílit imunitu vašeho chlupáče? Základem je dopřát mu dostatečné množství pohybu, které prospívá správnému proudění krve a napomáhá fungování plic, srdce a dalších orgánů.

Venku se totiž pes setká s mikroorganismy, na které v domě či bytě nemá šanci narazit, a vytvoří si k nim jistou obranyschopnost, což mu napomůže v budoucím životě.

Co se týká konkrétních aktivit, se psem můžete chodit běhat, brát ho na delší výšlapy nebo krátké procházky. Přes deštivý podzim je ovšem důležité udržet psa v suchu a teple, jinak hrozí riziko nachlazení.

Využít k tomu můžete například nějaký teplý nepromokavý obleček. Chybu neuděláte ani s plaváním či chozením na různá cvičicí hřiště.

A pokud nemáte čas na tyto aktivity vy osobně, zeptejte se zbytku rodiny, přátel nebo se podívejte na internet, zda ve vašem okolí neexistuje společnost, která by podobné služby nabízela. Určitě něco najdete.

Hlavně psa nestresovat

Velké množství stresu má negativní účinky nejen na lidi, ale také na psy. Stres a úzkosti u psa oslabují fungování imunitního systému a ten je tak následně náchylnější k různým nemocem a infekcím.

Existuje několik indikátorů, které mohou napovědět, zda je váš pes ve stresu, například zrychlené dýchání, ničení věcí v bytě, ukrývání, chvění či vyprazdňování v domě.

Váš čtyřnohý kamarád se ale stresu může úspěšně vyhýbat. Stačí, když mu budete dávat pravidelně krmení, budete mu věnovat svou pozornost skrze různé procházky a hry a zároveň mu dopřejete dostatek spánku a odpočinku.

Také není dobré ho nechávat často a dlouho o samotě, ale naopak ho brát s sebou. Na podzim každý z nás podniká řadu návštěv u známých či rodiny a pro vás i pro vašeho mazlíčka bude skvělé, když tyto návštěvy absolvuje s vámi.

A pokud jste zvyklí dělat dlouhé procházky za každého počasí, doporučuje se pořídit na převážení v autě speciální autopotah, který zajistí, že vaše zadní sedadla zůstanou čistá a váš pes pěkně v suchu a teple.

Nezapomeňte na očkování a prohlídky u veterináře

Jakkoliv pro žádného z nás není příjemné vidět, jak je do jejich miláčka vpichována jehla, a slyšet, jak při tom kňučí, je nesmírně důležité všechny typy očkování zdárně absolvovat. Právě skrze očkování totiž můžeme předejít velkému množství nemocí a značně tak usnadnit našemu čtyřnohému příteli život.



Zvlášť jeden neduh může vašemu chlupáčovi zavařit. Na podzim se šíří takzvaný psincový kašel neboli psincák (nezaměňovat s psinkou). Podobá se lidskému nachlazení, klíčem je budování imunity pejska. U zdravých jedinců trvá sedm až deset dní. Na lidi se nepřenáší. Při jakémkoliv podezření je obecně dobré nasadit chlupáčovi klidový režim a poradit se s veterinářem, jak postupovat dále.

Pro předejití jakýmkoliv zdravotním komplikacím je dobré používat kvalitní doplňky stravy, které mohou psům dodat potřebné vitaminy a minerály a pomoci jim tak nejen se zlepšením imunity, ale i zažívání či oběhového systému. Použít můžete přírodní doplňky krmiva i tabletky na posílení imunity.