Tichý zabiják kostí, který nebolí. Pozor na zákeřnou osteoporózu

Chudáci naše kosti, celý život nosí váhu našeho těla, a tudíž odolávají neuvěřitelné zátěži. Kost je v podstatě takovou základní jednotkou „lešení“ podpírajícího lidské tělo. Jednotlivé kosti chrání různé orgány. Společně tvoří kostru, která drží tělo pohromadě a díky níž se také hýbete. Současně k tomu kostra funguje jako zásobárna vápníku a fosforu.

Zhruba do první čtvrtiny vašeho života se kostní hmota pravidelně obnovuje. Po pětadvacátých narozeninách se začíná naopak odbourávat. To však není důvod k panice, tento proces je zcela přirozený. Problém nastane, když k úbytku kostní hmoty dochází příliš rychle. V ten okamžik totiž začíná řídnout. Diagnóza potom zní: osteoporóza.

Koho postihuje?

Z odborného hlediska osteoporózou trpí každý, kdo má kostní hmoty o čtvrtinu méně než člověk téhož pohlaví a věku pod čtyřicet let. Ženy jsou přitom ohroženy podstatně více než muži. Výzkumy říkají, že onemocnění postihuje každou třetí ženu v pokročilejším věku, většinou po menopauze.

To je dáno především působením pohlavních hormonů, respektive jejich úbytkem po přechodu. Pohlavní hormony totiž na kost působí stabilizačně. Při jejich nedostatku proto dochází k odbourávání kostí, nikoliv k jejich tvorbě. Kosti se stávají řidšími a snadno se lámou. Řídnutí kostí u žen ale může přijít i dříve než v období přechodu. Týká se žen s poruchami menstruačního cyklu anebo těch, u nichž nastala předčasná menopauza.

Riziko rovněž mírně zvyšuje dlouhodobé užívání gestagenní hormonální antikoncepce a sedavé zaměstnání. Svou roli, jak jsme již zmínili, má i věk. Maximální množství kostní hmoty máme mezi dvacátým a čtyřicátým rokem života, potom jí začíná postupně ubývat. Svou úlohu ovšem hraje i dědičnost a typ postavy. Ve výhodě jsou v tomto ohledu paradoxně ženy silnější až obézní. Tuková tkáň napomáhá tvorbě pohlavních hormonů, které je před osteoporózou chrání.

Tichý zabiják

Postupující onemocnění se často hlásí bolestí zad. Ta bývá tahavá, zvyšuje se při zatížení, pohybu nebo dlouhém stání. Pokročilé odvápňování kostí se pak projevuje ostrými bolestmi po prudkém pohybu nebo skoku v oblasti dolní hrudní a horní hrudní páteře. S postupující nemocí se páteř v hrudní oblasti více vyhrbí a v bederní prohne. Záda se ohnou a břicho vyklene. Také to ale může být jinak.

Osteoporóza často bývá velmi nenápadným nepřítelem. Člověk nemá žádné obtíže, jež by ho přinutily navštívit ordinaci lékaře. O to více je ale zákeřná. Nemoc na sebe upozorní třeba po uklouznutí, úderu či pádu. V tomto stadiu navíc často bývá pozdě. I pak je sice možné vhodnou léčbou stav stabilizovat, ale mnohem úspěšnější bývá terapie zahájená včas. To znamená v době, kdy na sobě nepociťujete žádné příznaky, kdy je úbytek kostní hmoty ještě malý.