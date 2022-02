Záněty močového měchýře mi komplikovaly život. Teď už si umím poradit

Jak bojovat se zánětem Opakovanými záněty močových cest trpí až 15 % žen. Nemoc způsobuje především bakterie E. Coli.

Léčebných možností je více. Mnoho pacientek, ale ani lékařů o alternativách neví a u opakujících se potíží hned volí antibiotika. Ta by však měla být vždy podávaná s rozmyslem – kromě velkého zásahu do organismu jde také o to, že si na ně lidstvo „pěstuje“ čím dál větší odolnost.

V léčbě je důležitý hlavně přísun tekutin. Pokud se na to pacientka soustředí, dokáže zánět v časné fázi „rozpít“.

V pokročilejších fázích lze onemocnění léčit např. podáváním D-manosy, výplachy močového měchýře kyselinou hyaluronovou či podáváním vakcín vytvořených z bakterií, které infekce nejčastěji vyvolávají.

Pomoci mohou také potraviny s vysokým podílem vody (např. hroznové víno, vodní meloun...) a přírodní přípravky z brusinek, propolisu nebo ibišku, které pomáhají bránit množení bakterií v močovém měchýři.