Třetina Čechů má v sobě prvoka, který jimi dokáže manipulovat, říká mikrobiolog

Kdy se v rámci evoluce živé organismy dostaly poprvé do kontaktu s patogeny, tedy živými původci nemocí?

Patogeny byly součástí našeho světa pravděpodobně od stejné chvíle, kdy se začal formovat primitivní život. Ony samy jsou nakonec jeho součástí (jednobuněční předchůdci bakterií byli prvními formami života na Zemi už před 4 miliardami let a po dobu dalších tří miliard let byli ve skupině živých organismů zcela dominantní, pozn. red.). V obecné rovině je genetická informace některých virů obsažena i v lidské DNA. Také mitochondrie (potomek druhu pravěké bakterie, pozn. red.) se dostala kdysi do „pradávné“ buňky a zdá se, že to, co začalo původně jako infekce, se vyvinulo ve velice výhodné soužití – symbiózu.

Jinými slovy: Od prvopočátků života je infekce a výše zmiňované obklopení mikroorganismy a soužití s nimi samozřejmostí. Mikroorganismy a makroorganismy se neustále vzájemně ovlivňují a reagují na sebe, a ne vždy se jedná o jasně negativní výsledek, tedy o infekční onemocnění. Lidský makroorganismus je při svém vývoji i potom v průběhu celého života připravován na kontakt s patogeny i nepatogenními mikroby. Mikrobi jsou i součástí našeho organismu a napomáhají nám třeba v procesu trávení či jsou součástí kožní bariéry. Což je ten příklad, kdy soužití nevede k infekci, ale naopak je prospěšné.