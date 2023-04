Trápí mě záněty močových cest. Vše začalo po sexu s novým partnerem

Litovala jsem kolegyně v práci, které neustále řešily, aby někde nenastydly, aby na ně náhodou odněkud netáhlo. Já sama jsem dost sportovala, snažila jsem se otužovat a zdravě jíst. Možná to bylo i tím, že jsem byla v kondici. Potom jsem si našla nového partnera a po několika týdnech jsme začali mít problémy. Tedy spíš já.

Můj boj s nemocí Článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte, nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás či vašich blízkých. Své příběhy posílejte na adresu zdravi@idnes.cz. Nejzajímavější zveřejníme a odměníme částkou 500 korun. Myslíme si, že vaše příběhy mohou pomoci lidem v podobné situaci.

Začalo to milováním

Při sexu jsem vnímala pálení v pochvě a měla jsem nepříjemný pocit, který však do druhého dne obvykle odezněl. Dbali jsme oba na důslednou hygienu, já jsem používala nejrůznější přípravky určené pro intimní péči a také čípky proti suchosti.

Navštívila jsem svého gynekologa, ale ten žádný problém nezjistil. Ovšem potíže se v pravidelných několikatýdenních intervalech opakovaly. Nakonec to skončilo zánětem močového měchýře.

Dostala jsem antibiotika, zaléčila se a po týdnu jsem byla v pořádku. I podle kontrolních kultivací z moči.

Náš vztah to nevydržel

Po této zkušenosti jsem se začala pozorovat a taky jsem se bála milování, aby se mi obtíže zase nespustily. Není divu, že náš vztah postupně „chladl“. Nakonec jsme se rozešli, ale záněty močového měchýře mi zůstaly. Stačí mi trochu prochladnout nebo si třeba obléct těsnější kalhoty. Už ani nevím, kolik spouštěčů bych vyjmenovala.

Mám pocit, že mě dráždí snad úplně všechno. Naposledy jsme si s kamarádkou vyrazily do Chorvatska a já po devítihodinové cestě autem začala cítit pálivé nutkání na močení. Zkazilo mi to celý pobyt, sice si s sebou beru nejrůznější volně dostupné léky první pomoci, ale ty jsou na mě příliš slabé. Takže místo slunění na pláži jsem putovala hned první den do ambulance místního lékaře pro antibiotika.

Chci zase normálně žít

Nyní mám už rok nového partnera, milování s ním mě naštěstí nedráždí jako s tím předchozím, ale nikdo mi vlastně zatím neodpověděl na otázku, jestli se opakující záněty močových cest spouštějí i tímto způsobem a co s tím máme dělat.

Chtěli bychom začít plánovat miminko, ale představa, že strávím těhotenství na antibiotikách, nebo dokonce nebudu kvůli vleklým obtížím moct otěhotnět, mě velmi trápí. Začala jsem proto s kompletní očistou těla a snažím se co nejvíc vyhýbat stresu. A doufám, že to pomůže.