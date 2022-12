Devatero pro zdravé močové cesty. Pozor na pitný režim i intimní hygienu

Zánět močových cest může postihnout jak ženy, tak i muže, u žen se však objevuje až desetkrát častěji.

Mohou za to naše přirozené anatomické odlišnosti – ženská močová trubice je totiž o 3 až 4 centimetry kratší a vyúsťuje jen malý kousek od poševního vchodu a konečníku, což v praxi znamená, že do ní mnohem snáz proniknou bakterie, které následně mohou způsobit zánět. Ale také nemusí. Jak tedy těmto problémům předcházet?

Pozor na prochladnutí

Právě to patří mezi hlavní rizikové faktory vzniku zánětů močových cest. Dbejte na to, abyste neprostydly, především od pasu dolů. Nesedejte si na studené povrchy a dobře se oblékejte. Nejen nohy, ale také ledviny je třeba mít v teple. Do zimního počasí je vhodné nosit dlouhá trika a svetry, které kryjí záda v oblasti ledvin. Při sezení venku pomůže i šátek omotaný kolem pasu nebo košile zastrčená do kalhot.