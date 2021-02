Trpíte na záněty močových cest? Choďte častěji na záchod a omezte kávu

Podle odborníků v Česku někdy prodělalo zánět močových cest asi padesát procent žen, přičemž některé údaje uvádějí až sedmdesát procent. Z toho přibližně u patnácti procent se tyhle potíže objevují opakovaně.

Určitě si vzpomenete na nějakou kamarádku nebo kolegyni z práce, která si „na močák“ stěžuje každou chvíli. Možná si nyní pomyslíte, jak strašně je to nefér, že močovými záněty trpí jenom ženy. Tak to ale není. Záněty močových cest se týkají i našich drahých poloviček, pouze s tím rozdílem, že se u nich objevují většinou až po šedesátém roce života v souvislosti s problémy s prostatou. Proč tomu tak je?

Trpíme kvůli své odlišnosti

Ženy mají výrazně kratší močovou trubici než muži a její vyústění se nachází blízko konečníku, který je zdrojem bakterií způsobujících záněty.

Většina infekcí močových cest je vyvolána právě bakteriemi, které se dostanou z okolí konečníku do močové trubice a odtud pak dále do močového měchýře. Jinými slovy, dík anatomickým odlišnostem jsou ženy zkrátka mnohem „víc na ráně“.

Nebezpečí se dá snadno zažehnat

Zánět močového měchýře se příznačně projevuje pocitem nutkání na močení, ač je močový měchýř prázdný, pálením a bolestí při močení, příliš častým močením a močením někdy doslova i po kapkách, bolestí v podbřišku, pocitem plnosti nebo tlaku, někdy také přítomností krve v moči, která může být kalná a zapáchající.

Víte že... Zánět močového měchýře se může přenášet pohlavním stykem? Většina zánětů močových cest bývá způsobena bakteriemi, které se přirozeně vyskytují v dolní části trávicího ústrojí či pochvě. Při pohlavním styku může dojít k zanesení bakterií do močových cest (v odborné literatuře se tomu říká „líbánková cystitida“). Prevencí je zvýšený příjem tekutin, vymočení se bezprostředně po intimním styku a důsledná léčba gynekologických zánětů. Použití prezervativů a spermicidních přípravků v době zánětu působí dráždivě a příznaky naopak zhoršuje.



Zánět močových cest a měchýře je velmi nepříjemný, ale pokud je včas a dobře léčen, nemusí být nebezpečný. Léčba akutního zánětu pomocí antibiotik trvá obvykle tři až pět dní. Současně je nutný pobyt v teple a dostatečný přísun tekutin.

Důležitá je však i prevence vzniku zánětu. Zejména ženy, u kterých se záněty objevují opakovaně, by měly dbát na dostatečný příjem tekutin a další opatření, jako je například močení ihned po pohlavním styku, dodržování intimní hygieny atd.

Kanadské brusinky: prevence i léčba

Drobné červené plody ukrývají hodně vitaminu C, tříslovin, minerálů, ale hlavně tzv. proanthokyanidinů, které si umí spolehlivě poradit s nežádoucími bakteriemi v močovém měchýři a zabránit jejich dalšímu množení.

Brusinky jsou doslova nabité antioxidanty a celkově působí jako účinné přírodní antibiotikum, které chrání organismus před záněty a virovými onemocněními. Vyplatí se je užívat nejen při urologických problémech, ale také v počátečních stadiích viróz a chřipek, kdy významně zkracují dobu rekonvalescence.

Jedna hrst denně je tak akorát

Jejich pravidelná konzumace má také mírné diuretické (odvodňující) účinky a je prospěšná pro správnou funkci močového měchýře. Zbavuje moč nepříjemného zápachu, což jistě ocení lidé trpící inkontinencí. Dokáže zabránit tvorbě močových kamenů nebo napomáhá jejich rozpuštění.

Kanadská brusinka se využívá také jako prostředek proti nadměrné plynatosti. Nic se ale nemá přehánět. Nadbytek kyseliny šťavelové, kterou plody obsahují, by mohl podpořit tvorbu ledvinových kamenů.

Doporučená denní dávka je jedna hrst. Tu byste však neměli jíst najednou, rozdělte si ji do několika menších porcí. Brusinky konzumujte vždycky před jídlem.

Jak proti zánětu bojovat?

Hodně pijte – Ideálně čistou vodu bez bublinek, a to minimálně šest až osm sklenic denně. Zvýšený přísun tekutin vám zajistí pravidelné vyprazdňování, díky kterému se z těla vyplavují choroboplodné zárodky a neulpívají zbytečně na stěnách močového měchýře.

Ideálně čistou vodu bez bublinek, a to minimálně šest až osm sklenic denně. Zvýšený přísun tekutin vám zajistí pravidelné vyprazdňování, díky kterému se z těla vyplavují choroboplodné zárodky a neulpívají zbytečně na stěnách močového měchýře. Omezte konzumaci kávy – Ale také kofeinových nápojů, alkoholu a různých sladkých limonád, bakterie totiž milují sladké.

Ale také kofeinových nápojů, alkoholu a různých sladkých limonád, bakterie totiž milují sladké. Teple se oblékejte – Je důležité nosit teplé oblečení především na spodní části těla. Hlavně teď v zimě se snažte neprochladnout. Takže se nikterak nezdráhejte, a když se vydáte na procházku, oblékněte si pod svetřík ještě teplou bavlněnou spodní košilku.

Je důležité nosit teplé oblečení především na spodní části těla. Hlavně teď v zimě se snažte neprochladnout. Takže se nikterak nezdráhejte, a když se vydáte na procházku, oblékněte si pod svetřík ještě teplou bavlněnou spodní košilku. Jezte probiotika – Probiotika jsou přirozenou součástí vyvážené, správně fungující střevní mikroflóry, která pokrývá sliznici střeva. A jak asi víte, právě zdravá střeva jsou podmínkou číslo jedna pro naši dobře fungující imunitu. Můžete je organismu dodat běžnou stravou (jogurty s živými bakteriálními kulturami, kefír a zákysy, tradiční podmáslí, kysané zelí a nakládané okurky, tempeh, kimchi, miso pasta, kombucha) nebo pomocí volně prodejných potravinových doplňků, které seženete v každé lékárně.

Probiotika jsou přirozenou součástí vyvážené, správně fungující střevní mikroflóry, která pokrývá sliznici střeva. A jak asi víte, právě zdravá střeva jsou podmínkou číslo jedna pro naši dobře fungující imunitu. Můžete je organismu dodat běžnou stravou (jogurty s živými bakteriálními kulturami, kefír a zákysy, tradiční podmáslí, kysané zelí a nakládané okurky, tempeh, kimchi, miso pasta, kombucha) nebo pomocí volně prodejných potravinových doplňků, které seženete v každé lékárně. Choďte častěji na toaletu a zbytečně „to“ nedržte – Ženy, které zadržují moč na dlouhou dobu, trpí infekcemi močového ústrojí podstatně častěji. Je to logické, jestliže se včas nevyprázdníte, bakterie si o to déle budou libovat ve vašem močovém měchýři.

Ženy, které zadržují moč na dlouhou dobu, trpí infekcemi močového ústrojí podstatně častěji. Je to logické, jestliže se včas nevyprázdníte, bakterie si o to déle budou libovat ve vašem močovém měchýři. Noste bavlněné prádlo místo syntetiky – Mikrobům se daří ve vlhku a teple. Bavlna dobře saje a odstraňuje vlhkost.

Řiďte se vnitřními hodinami

Tenhle koncept vychází z tradiční čínské medicíny, která rozděluje denní cyklus na 12 částí po 2 hodinách, přičemž každý orgán má „svůj čas“, kdy dosahuje nejvyšší aktivity. O 12 hodin dřív (nebo později) naopak „odpočívá“ a jeho aktivita klesá na minimum.

V době vrcholné činnosti našimi orgány proudí maximální množství energie, tělo nejlíp vstřebává prospěšné látky a zároveň se účinně zbavuje toxinů a škodlivin. A vy mu v tom můžete pomoct. Stačí, když budete respektovat jeho přirozený biorytmus. V daném případě se zaměřte především na ledviny a močový měchýř.

15.– 17. hodina

Močový měchýř pracuje na plné obrátky. Propláchněte své tělo bylinkovým čajem a klidně si dopřejte nějaké vydatnější jídlo. Můžete se také vydat do fitka nebo se jít ven projít, případně si zasportovat.

17.– 19. hodina

V činnosti jsou ledviny. Vyhněte se proto všemu, co jim škodí. Odpusťte si kávu, alkohol, příliš slaná nebo sladká jídla, pijte hodně čisté vody, buďte v teple a nestresujte se. Jestli to jen trochu jde, všechny důležité věci se snažte vyřídit nejpozději do 19 hodin.