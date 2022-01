Žena užívá menstruační krev jako elixír mládí i potřebu pro své umění

„Každý člověk je na naší planetě díky vagíně. A myslím, že je ženám vyjadřováno málo vděku za to, co dokázaly. Je až neskutečné, že se v moderní době stala perioda něčím, za co by se ženy měly stydět,“ sdělila žena.

Poukazuje tím na fakt, že jsou intimní potřeby parfemovány, běleny a napouštěny chemikáliemi, ženy tak podle ní ztrácejí přirozenou vůni, kterou by během svých dnů normálně měly.

„Menstruační krev je přitom tak blahodárná a obsahuje přesně to, co ženské tělo potřebuje. Je to čistá medicína. Kdyby se ji ženy naučily používat, objevily by, jaké benefity jim nabízí,“ myslí si umělkyně, která se bez okolků natáčí u popíjení krve nebo pomazávání obličeje.

Aby krev byla plná potřebných látek, je podle ní důležité, aby se žena zdravě stravovala. Popíjení krve prý blahodárně nefunguje, pokud se ženy stravují v rychlém občerstvení a nekonzumují dostatek zeleniny a ovoce.

„Jakmile jsem si začala z menstruační krve dělat i pleťovou masku, přestala jsem mít s pletí problémy. Chápu, že tato záležitost není pro každého. Je to ale cesta, jak mít ráda sebe samu. Je to cesta k objevení ženskosti,“ doplnila pro server Daily Mail.

Setkává se s negativními reakcemi a lidé jí píší, že je nechutná. Přesto se rozhodla svůj příběh zveřejnit, protože si myslí, že je to pro lidstvo přínosné.

Podle lékařů to tak úplně pravda není. Menstruační krev není tak blahodárnou tekutinou, jak žena tvrdí. Obsahuje totiž bakterie i tkáň z dělohy. Pokud je člověk zdravý, pár kapek vlastní čisté krve mu ublížit nemůže. Pokud však zdravý není, může mít místo zázračných účinků komplikace. Nastat může tzv. hemochromatóza, onemocnění vyvolané nadměrným ukládáním železa do tkání ve formě ferritinu a hemosiderinu (zásobní formy železa v organismu) s následným toxickým poškozením. Hrozbou je i popíjení krve někoho jiného, protože si nikdo nemůže být jistý, že je naprosto zdravý.

Takového stavu se ovšem žena nebojí. Konzumuje prý krev pouze po kapkách a krev jiných žen nepije. „Názory jsou různé. Já jsem ale díky tomu objevila sílu ženského těla, je to úžasné,“ dodala.