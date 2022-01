Vykuřování očistí a uvolní. Jak navrátit mysl k předkům i dávným rituálům

Vzduch se zabarvuje a prosycuje vůní. Dým je nejen vidět, ale i cítit. Nemá jasné kontury – stále se mění, pohybuje a tančí stejně jako plameny, ze kterých se rodí. Pozvedá naše myšlenky k horizontům, k vesmírným dálkám. Učí nás pomíjivosti. Je to jen okamžik, kdy je s námi, brzy se vytratí a zůstane jen vzpomínkou, pocitem, závanem. Když se mu podřídíme a prožijeme si jeho přítomnost naplno, staneme se součástí transformace. Pokud si ho ani nevšimneme, vystoupá do výšek a rozplyne se, aniž by nás zasáhl potenciál jeho tvořivosti a pohybu. Dým je vždy jedinečný a neopakovatelný.

Energetickou očistu vnímá každý už po první zkušenosti s vykuřováním. Je nám lépe, cítíme se uvolněněji, psychika se zklidní, napětí povolí.