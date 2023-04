Pamatujete vřeštící mandragory v Potterovi? Rostliny opravdu vydávají zvuky

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Ač by to mnohý čtenář knih či divák filmů o Harrym Potterovi zřejmě netipoval, autorka J. K. Rowlingová se skutečně inspirovala i v našem reálném světě, co se tajemných schopností rostlin týká. A díky nadsázce svým viděním rostlin možná předběhla dobu.