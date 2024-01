Dopřejte si terapii se svíčkami proti zimní šedi, nicméně pozor na parafín

Někdo má to štěstí, že si může dopřát oheň v krbu a zapálenou svíčku současně. Naučte se odpočívat, je to důležité.

Zima, mráz a nebe plné neprostupné šedi. Zimní měsíce jsou bohužel takové, dny jsou krátké, slunce schází. Není žádným tajemstvím, že to má velký vliv i na psychiku – můžete si připadat více unavení, rozmrzelí, podráždění či smutní. Nicméně světýlko se vždycky najde. Když už ne na obloze, tak alespoň to, co si vytvoříte sami doma, ať už jde o tlumený svit lampy nebo svíčku, která vyvolá pocit světla na konci tunelu.

Světýlko proti depresi, pro meditaci i klid

Svíčky teď v zimních měsících přicházejí více ke slovu, což je dobře. Plamínek má podle psychologů podobné účinky na lidskou duši jako slunce. Je stejně hřejivý a zároveň vytváří pocit teplého světla, takže šíří pohodu, klid a dobrou náladu. Pokud na vás tedy sedají chmury, zapalte si svíčku. Hodně také pomůže, když si při jejím světle vychutnáte nějaký hřejivý nápoj. Je jedno, jestli to bude čaj, káva či třeba voňavý svařák. Tlumené světlo v kombinaci s hrnečkem v dlaních vás vnitřně rozehřeje a navodí milou atmosféru.

A všimli jste si někdy, jak se plamínek svíčky všelijak komíhá? Někomu může být tento ohnivý tanec nepříjemný, zkuste se ale do něj zadívat trochu déle. Podle odborníků pohled do ohnivého středu svíčky navozuje lepší soustředěnost a koncentraci. A to není vše. Tím, že se zaměříte na konkrétní věc, zapomenete na různé strasti a stresy, které vás trápí, takže takové pozorování svíčky vydá za jednu malou meditaci.

Svíčku byste si měli zapálit i v případě, když se cítíte jakkoliv ohroženi, dodá vám pocit bezpečí a klidu. Drobný plamínek vám nejen přinese psychickou kotvu, ale jeho dlouhé stíny bleskově vytvoří pocit zázemí a bezpečí. Pokud se třeba v zaměstnání cítíte ve stresu, zapalte si svíčku. Okamžitě vám bude mnohem lépe.