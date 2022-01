Žena se nemůže smát, stala se díky tomu hvězdou Instagramu

Tayla se narodila s Moebiovým syndromem. Jedná se o vzácnou genetickou poruchu neurologického rázu. Dochází při ní k vývojové vadě, nedovyvinutí dvou hlavových nervů. U ženy se projevuje tím, že není schopná se usmát.

Kromě toho také neumí pozvednout obočí ani hýbat očima ze strany na stranu. Neustále tak vypadá, jako by byla naštvaná. Právě vzhled pro ni byl v dětství utrpením.

„Dnes už jsem sama se sebou spokojená. Nebylo to ale vždycky takové. Jako dítě jsem se modlila, abych se už konečně mohla usmát a byla jako ostatní. Bylo to mé jediné přání. Ve škole se mi děti smály, pokřikovaly na mě, že jsem zrůda. Utíkaly s křikem a bály se mě,“ sdělila žena pro server Nypost.com. Jinak se k ní chovali i vyučující. Jak sama říká, když se hlásila, nevyvolali ji. Přehlíželi ji a snažili se co nejvíc omezit oční kontakt.

Vše zanechalo velké rány na její psychice a v osmnácti letech jí byla diagnostikována deprese a úzkostná porucha. I přes všechny těžkosti se v životě nevzdávala a věnovala se sportu, který dodnes miluje. Vyniká v plavání a běhu a na mezinárodních soutěžích sklízí úspěchy. Nyní je úspěšná i a sociálních sítích. „Chci být pro lidi inspirací. A především chci pomoct těm, kteří mají nějaké trápení. Musí vědět, že život je krásný,“ dodala.