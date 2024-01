Přemnožené kvasinky mohou škodit zdraví. Pozor na cukr i některé léky

A co paraziti? Kvasinky však nejsou jedinými mikroorganismy, které nám mohou pořádně zavařit. V našem těle přežívají také paraziti, kteří k nám pronikají různými způsoby – potravou či vzduchem, nebo třeba tím, že si v práci, obchodě či autobuse olízneme prsty. Tito tvorové přispívají ke vzniku celé řady nemocí, někdy jsou dokonce jejich hlavní příčinou. Klíčem ke všemu je ovšem opět rovnováha. V rovnovážném stavu si tělo s parazity poradí. Pokud nás však oslabí stres nebo třeba jednostranná dieta, mohou se objevit zdravotní problémy. Čím si lze pomoct? Bylinkami: ořešák americký, pelyněk a hřebíček jsou schopny zlikvidovat všechna stadia parazitů. Na trhu jsou v dnešní době k mání komplexní kúry s extraktem z těchto bylin. Důkladnou hygienou: myjte si ruce několikrát denně (hlavně po návštěvě toalety či kontaktu se zvířaty). Nespěte v posteli se svými domácími mazlíčky a nedovolte jim, aby vám olizovali obličej. Řádnou tepelnou úpravou: dbejte na to, aby maso bylo vždy dostatečně tepelně upravené a vařené jídlo spotřebujte nejlépe ještě v tentýž den. Vlákninou a pohybem: snažte se předcházet zácpě (přidejte do jídelníčku vlákninu a častěji se hýbejte), čím déle jsou fekálie v trávicím traktu, tím rychleji se paraziti množí. Péčí o domácí mazlíčky: dvakrát ročně odčervujte své čtyřnohé miláčky.