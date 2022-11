Nezanedbávejte svou vaginu. Většina Češek chybuje v péči o intimní partie

Péči o vlastní tělo málokterá žena podceňuje či zanedbává, mnohdy ovšem můžeme při horlivé snaze o co nejpečlivější hygienu nadělat i spoustu zbytečných chyb. Zvlášť co se týká starosti o intimní partie, často tápeme. A potvrzují to i aktuální průzkumy.