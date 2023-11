Přírodní zbraň proti infekcím i rakovině. Imunolog o tom, jak pomáhá betaglukan

„Většina teorií tvrdí, že rakovinné buňky se v těle tvoří pořád, ale imunitní systém je stačí držet na uzdě. Až buňky, které uniknou dohledu, se projeví jako nádor. Máme-li tedy imunitní systém ve větší aktivitě, máme i větší šanci, že vychytá více nebezpečných buněk,“ upozorňuje Větvička, jenž třicet let pracoval na oddělení patologie univerzity v americkém Louisvillu v Kentucky a zhruba stejně dlouhou dobu se věnuje zkoumání betaglukanů, mimořádně zajímavých látek.

Co jsou betaglukany?

Molekuly glukózy, tedy části běžného cukru, které jsou mezi sebou zřetězeny jako korálky na niti. Jenže nejsou sladké, nemůžete si jimi osladit čaj nebo kafe. Ani lidem s cukrovkou neublíží. Jde o čistě přírodní látku, žádnou speciální chemii! Betaglukany jsou v buněčných stěnách například hub nebo kvasinek. Tu zpevňují a fungují zde jako drát v železobetonu. Nemají tam žádnou jinou funkci. Ovšem zdraví jsou velmi prospěšné, podporují obranné reakce organismu proti bakteriálním a parazitárním infekcím a v některých zemích se používají i k boji s rakovinou. Odborně se jim říká imunomodulátory, tedy stimulují a posilují imunitní systém. Vědí, jak imunitu nabudit a jak ji vyladit na maximum. Vědci je sledují posledních padesát let a v posledních dvaceti letech výzkumy zintenzivnily. Není to tedy nic nového.