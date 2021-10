Probouzejte se odpočatá i po čtyřicítce. Devítidenní plán pro unavené ženy

Potíže se spánkem a přechod

Vzpomínáte si, jaké to bývávalo v dětství a v mládí? To byl spánek opravdu ten nejsladší na světě! Usnula jste okamžitě třeba i po větší námaze, rozrušení, s plným žaludkem... Kolem dvacítky jste zabrala klidně i poté, co jste si dala silou kávu po večeři nebo vypila dost alkoholu. Pak jste klidně spala další den až do oběda. Ale pak se to zhoršilo...

Nejprve bývá příčinou samotný přechod, ale u mnoha žen je spánkový rytmus narušený i po skončení hormonálních změn. Naučit se znovu dobře spát je ale možné. Tým odborníků sestavil následující postup. Dostatečný noční klid, hluboký spánek jsou zbraně proti stárnutí. Důvod je jasný. Spousta regeneračních procesů probíhá právě v noci. A právě díky nim také zůstáváme zdravé.

Jak tedy vypadá program pro ozdravný noční spánek?