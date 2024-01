Sotva jsem vyšla schody, vzpomíná Katarína. Za rok zhubla 29 kilogramů

„Kdybyste mě jen viděli při stoupání po schodech... Po každém kroku jsem se musela vydýchat, tohle už fakt dál nešlo! Jasně, že se mi honily v hlavě myšlenky na zhubnutí, ale vždycky vyhrálo přesvědčení, že se přece svému muži líbím. A to je pravda, on mě měl rád baculatou. Taky jsem si říkala, že nejlepší léta mám už za sebou a můžu klidně zestárnout. Prostě samé výmluvy, lenost byla silnější,“ přiznává Katarína.

Pak ale jednou uslyšela v rádiu reklamu se zněním ve smyslu: Zhubněte bez diet a natrvalo! A tato věta se stala předzvěstí velkých změn v jejím životě.

Pár triků Květy trnky

Ke štíhlé linii napomáhá odvar z květů trnky, který připravíte zalitím dvou lžiček sušených květů šálkem horké vody. Šťáva z citronu

Spalování kalorií ještě povzbudíte, pokud před spaním vypijete šťávu z jednoho citronu.

Méně cukrů i tuků

„Společnost STOB pořádající kurzy hubnutí, o kterou šlo, jsem už pár let znala. Byla jsem si tak jistá, že se nejedná o žádné podvodníky. Na první lekci, jíž se účastnily i další dvě zájemkyně, nám lektorka Monika Beránková vysvětlila, co nás čeká. Především ale zdůraznila, že jediná správná cesta ke štíhlejší linii vede přes snížení kalorického příjmu, který musí být nižší než výdej.“

„Toho lze kromě jiného docílit vhodnou pohybovou aktivitou v kombinaci s hlídáním kalorií, a co se samotné stravy týče, ideální jsou malé porce po třech hodinách, méně tuků i cukrů, naopak více bílkovin, vlákniny a k tomu dostatečný pitný režim. Nic nebylo úplně zakázáno, jen upraveno, a to mi vyhovovalo,“ dodává Katarína.

Důležitá je i psychika

„Byly to kurzy nejen o jídle, pohybu a sebekontrole, ale i našich starostech, bolestech plus o tom, jak se s nimi vypořádat. Došlo mi, že když selže psychika, je třeba mít v záloze berličku, pozitivní myšlenku, která pomůže se s nepřízní osudu porvat. Jinak má člověk tendenci trable zajídat sladkým a sklouznout do starých kolejí.“

„To jsem ale nedopustila. Kila šla pěkně dolů, což pro mě byla ta největší motivace pokračovat dál. Po pár lekcích jsem si dokonce do ložnice koupila parádní doplněk, běžecký pás, a začala běhat, nebo spíš ‚rychlochodit‘. Z výsledků jsem byla mile překvapená. Za rok jsem se zbavila devětadvaceti kil,“ pochlubila se Katarína.

Nebudeš se líbit klukům

A jak vzpomíná na své dětství? „Do mých sedmnácti let jsem žila s rodiči a třemi sourozenci na Slovensku. Vybavuju si krásnou Oravu a maminku, která s námi hodně chodila po horách i lesích a vštěpovala nám lásku k přírodě.“

„Pak se ale rodiče rozvedli a já s mámou odjela do Čech. Jako dítě jsem moc ráda jedla. Když mi bylo kolem deseti, maminka mě upozorňovala: ‚Ach Katka, nejez tolik, nebudeš se líbit klukům.‘ A já na to: ‚Mami, radši budu sama, než abych si odepřela takové dobroty.‘ Sama jsem však nezůstala. Mám manžela a čtyři děti: Juraje, Ferdinanda, Michaelu a Zdeňka. A jak už to bývá, po každém porodu mi nějaké to kilo navíc zůstalo,“ vzpomíná čtyřnásobná maminka. Nakonec se jich ale zbavila.

Cizí ženská v zrcadle

„Nebudu skrývat, že se cítím báječně a jsem na sebe pyšná. Hlavně na to, že si svou novou váhu dokážu taky udržet. Mám artrózu, klouby potřebují nosit ideální hmotnost, abych jim ulehčila. Je ale fakt, že se na mě po zhubnutí v zrcadle dívala úplně cizí ženská, na kterou jsem si musela zvyknout. Ten pocit lehkosti stojí za to, proto o sebe hodlám dbát i nadále.“

„Do roku 2024 bych přála lidem s kily navrch, aby taky dostali impulz něco se sebou udělat. Přijali ho a zkusili to... Buďte všichni zdraví a plní sil,“ dodává Katarína.