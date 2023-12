Hubnutí ve vánočním duchu? Zkuste skořicový čaj

Asi nikomu se moc nechce do odříkání a držení přísné diety. A teď ve vánočním období už vůbec ne. V těchto dnech si spíš chceme užívat pohodu. Pokud se přesto chcete do hubnutí pustit, trochu je odstartovat, máme pro vás jeden super tip. Uvařte si výborný čaj a zachumlejte se do deky.

Zní to jako vánoční pohádka? Kdepak. Když si totiž do čaje přidáte špetku skořice, uvedete do chodu hubnoucí procesy v těle. Dál už nebude třeba dělat cokoliv dalšího.

Děje se to proto, že skořice snižuje hladinu cukru v krvi. Důsledkem toho je menší chuť k jídlu a rychlejší spalování tuků. Koření navíc zvyšuje produkci tělesného tepla, takzvanou termogenezi, při které spotřebuje organismus další kalorie.

Šálkem skořicového čaje denně můžete shodit každý den až jeden kilogram.

Skořice posiluje imunitu

Kromě schopnosti vytvarovat postavu, boduje skořice i tím, že prospívá našemu zdraví. Tato voňavá kůra obsahuje důležité stopové prvky, jako je draslík, vápník, mangan, hořčík, zinek nebo železo.

Čaj má nejintenzivnější účinky, když ho pijete ráno před jídlem. Ale pokud s ním chcete relaxovat odpoledne nebo večer, je to také možné – rozhodněte se podle toho, jak vám to vyhovuje nejlépe.

Jak na to? Zeštíhlující nápoj ze skořice a medu si připravíte rychle, a proto jeho konzumaci snadno začleníte do běžných pracovních dní. Tip: Ideální doba na drink je ráno, krátce po probuzení a ještě před snídaní. Na 1 sklenici potřebujete 1/2 lžičky skořice, zalijte ji 125 ml vroucí vody. Jakmile nápoj vychladne na zhruba 40 °C, přidejte do něj 1 lžičku medu a promíchejte ho. Při přípravě skořicového čaje je důležité nedávat med do vroucí vody. Měla by mít maximálně 40 °C, jinak se mnoho látek, které med obsahuje a jsou pro naše zdraví důležité, zničí. Čerstvě uvařená voda vychladne na teplotu 40 °C zhruba po 40 minutách.

Účinky skořice a medu

Lepší trávení: kůra skořicovníku obsahuje spoustu vlákniny, která napomáhá střevům při jejich každodenní práci. Dokáže zmírnit potíže se zažíváním.

Pomoc srdci: skořice pomáhá snižovat koncentraci cholesterolu a triglyceridů v krvi a snižuje také krevní tlak, čímž přispívá ke snížení rizika vzniku kardiovaskulárních onemocnění.

Žádná šance pro nevítané hosty: skořice obsahuje éterické oleje, které uvolňují střevní svaly. Tyto oleje toho dokážou ale ještě víc a právě teď (v chladných měsících roku) se vám budou hodit, protože drží na uzdě bakterie a plísně.

Zimní deprese: ty si na vás nepřijdou. Další bod totiž získává skořice za to, že zvyšuje hladinu serotoninu v krvi. Cítíte se pak šťastnější a spokojenější – i v pošmourných dnech, kdy nálada zažívá určité výkyvy nahoru a dolů.

Účinky čaje: sekundární rostlinné látky snižují hladinu krevního cukru. Kromě toho med obsahuje vitaminy (C, B a D) a aminokyseliny, které regulují spánek a snižují míru stresu.

Silný parťák: antioxidanty v medu posilují imunitní systém a chrání tělo před škodlivými vlivy okolního prostředí. Med působí především v kombinaci se skořicí protizánětlivě a antibakteriálně. Tato dvojka je tedy nepřekonatelná v boji proti nachlazení, ale také při navození té pravé pohodové atmosféry.