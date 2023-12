Potíže s hubnutím i hudební sluch. Testy DNA dokážou odhalit nejedno tajemství

V dnešní době je z testů možné zjistit leccos. Od toho, odkud pocházejí vaši předci, po vlohy vašich dětí nebo předpoklady k určitým sportovním disciplínám. Kromě toho také dokážou podle DNA odhalit, jak umí tělo testovaného zpracovávat tuky nebo sacharidy a podle toho poradit s hubnutím nebo nabíráním hmoty.

Lidí, kteří testy podstoupí, jsou desítky. Řada z nich volí testy zaměřující se na redukci váhy Genoskop Linie. Není to ale tak jednoduché: „Hubnutí podle DNA není o tom, že si uděláte test a za dva měsíců budete mít zázračně o deset kilo více nebo méně. Je to hlavně o porozumění svým přirozeným vlastnostem,“ Benešová.

„Pro pohodlí všechno vyřizujeme korespondenčně. Kdo si objedná test, tomu zašleme obálku s odběrovým materiálem,“ říká Benešová a ukazuje na soupravu zkumavek a štětečků, které klientům i s podrobným návodem přijdou. Zájemci si pak odeberou DNA sami z pohodlí domova. Jiní mohou – stejně jako já – přijít do laboratoří osobně.

DNA zvládne všechno

V dotazníku k testu, který každý společně se sadou dostane, zaškrtávám, že chci především udržet svoji váhu. Od testů si slibuji i to, že zjistím, jak jsem geneticky naprogramovaná ke zpracovávání sacharidů a tuků. Zajímá mě také, jestli můžu svému tělu úpravou jídelníčku pomoct v tom, aby fungovalo lépe. Pokud bych zjistila způsob, jak snadno zhubnout tři nebo čtyři kila, zlobit se nebudu.

Vzorky DNA připravené k odeslání do laboratoře (22. listopadu 2023)

Přestože do laboratoře přicházím s mírnou nervozitou, na rozdíl od covidových testů je stěr DNA naprosto bezbolestný. Připravený štěteček ze sady si zasunu mezi dásně a tvář. Vzorek následně vložím do zkumavky, odstřihnu do ní štěteček, pečlivě ji uzavřu a označím svým jménem. To samé zopakuji s druhým štětečkem a druhou tváří. Následně podle pokynů vyplním přiložený dotazník. Celý proces odběru mi nezabral více než pět minut.

„Občas to lidem to i spadne na zem nebo to někam to vystřelí, ale to vůbec nevadí. DNA je velmi stabilní. V létě k nám cestuje poštou z cizích zemí třeba i 14 dní a zvládne všechno,“ ujišťuje Benešová.

Po odběru stačí vzorky zabalit do přiložené obálky a poslat zpátky do laboratoře. Já je pouze předáváním genetičce Benešové a společně míříme do laboratoří o patro níže.

Vyhodnocení trvá čtyři až šest týdnů

„Poté co vzorky přijdou, kolegyně si v kanceláři nejdřív zkontroluje papíry, zda je všechno v pořádku. Poté vzorek zapíše a pošle ho do laboratoře k izolaci,“ popisuje první fázi zpracování vzorků Benešová.

Izolací buňky „popraskají“ a genetici DNA několikrát takzvaně promyjí, čímž nakonec ve zkumavce zbude jen její čistý extrakt. Práce se vzorkem probíhá ve speciálním boxu, který vytváří clonu sterilního vzduchu. Tím se vzorek uchrání před případnou kontaminací.

Zpracování vzorků včetně vyhodnocení výsledků trvá čtyři až šest týdnů. (22. listopadu 2023)

„Tyto přístroje jsou takzvané termocykléry, ve kterých se střídají různé teploty a díky tomu se nám DNA množí.,“ ukazuje Benešová další krok zpracování vzorků.

Jednotlivé kroky trvají v řádu hodin, jejich kompletní zpracování trvá přibližně dva týdny. „Interpretace výsledků pak může trvat další týden až dva,“ dodává Benešová.

Namnožené vzorky putují do analyzátorů, kde se DNA pomocí gelu a elektrického proudu rozdělí podle velikosti a následně zviditelní. Výsledek se poté zobrazí na přístroji nebo ve formě datového souboru, který pracovníci ve speciálním programu přetransformují do podoby, ve které je možné výsledky interpretovat. Někdy je vyhodnocují také takzvaně ručně.

„Nemáme tady obří manufakturu, kde jsou tisíce výsledků, ale každý vzorek procházíme individuálně,“ dodává Benešová. Výsledky si mohou klienti nechat zaslat poštou v podobě tenké knížky nebo si je stejně jako já mohou nechat poslat elektronicky na e-mail.

Šťastlivcům stačí k hubnutí vysadit určité tuky

„Existuje varianta genů, které jejich nositelům umožňují výborně odbourávat rostlinné tuky. U těchto lidí máme z praxe ověřeno, že jim stačí vynechat ty živočišné. Jsou to ale opravdoví šťastlivci,“ říká Benešová k interpretaci výsledků.

Já mezi šťastlivce nepatřím. Pokud budu chtít po Vánocích shodit pár kilo, nezbývá mi než zapojit častější pohyb a snížit kalorický příjem. Podle výsledků mám běžné riziko nadváhy i normální chuť na sladké. Moje tělo si dokáže standardně poradit s živočišnými a rostlinnými tuky i se sacharidy.

Pokud se přeci jen rozhodnu po svátcích vrátit zpět do kondice, můžu vyzkoušet tenis, plavání na kratší tratě nebo gymnastiku, zní doporučení expertů. Z výsledků vyplývá, že mám vlohy pro rychlostní sporty, ale nejsem nositelkou takzvaného horolezeckého genu. Moje svaly nedokážou při dlouhém náročném výkonu využít energii tak efektivně jako u lidí s jinou variantou genů.

„Nemá cenu jít do fitka a tam se to přepálit. Budete dva dny vyřízená a naprosto vás to odradí,“ dodává Benešová s tím, že lidé obdaření horolezeckými geny si mohou v klidu vyrazit na túru nebo dělat horskou cyklistiku, protože to jejich tělo s přehledem zvládne.

Stejně jako přibližně polovina populace zato patřím do kategorie „tasterů“ čili lidí, kteří disponují větším množstvím chuťových pohárků a jsou citlivější na hořkou chuť v jídle. Zároveň jsou také schopni rozeznávat různé chuťové profily v jídle.

„Podle vědeckých výzkumů se ukázalo, že tito lidi přirozeně konzumují méně zeleniny než běžná populace. To je samozřejmě špatně a těmto lidem radíme, ať se na to trošku víc zaměří,“ radí Benešová. I to bude věc, na kterou se budu snažit více zaměřit, protože zeleninu tolik nejím.

O závislosti rozhodují i geny

Z testů také vyplynulo, že moje dopaminové dráhy produkují a detekují dopamin v běžném rozmezí. Pocity potěšení tak zažívám vlastními přirozenými mechanismy a riziko závislosti je u mě nízké, protože nedisponuji takzvaným genem závislosti.

„Dopamin je látka, která vylučuje, když se nám něco líbí, když nám děje něco příjemného, pijeme alkohol, hrajeme hru nebo děláme sport. Když je ale receptor nějakým způsobem narušený, tak se nám sice dopamin vyrábí, ale nedostane se do mozku. Pocit uspokojení tak nepřijde. A co uděláme? Začneme činnost zvyšovat, a tak přesně vzniká závislost,“ vysvětluje Benešová. „Jsou to urputní puntičkáři, věčně nespokojení perfekcionalisté,“ dodává s tím, že tito lidé velmi dobře zvládají plnit roční plány. „Zkrátka do všeho jdou na dvě stě procent.“

Dodává, že je vědecky potvrzené, že genem kromě alkoholiků nebo drogově závislých, disponuje také velké množství anorektiček nebo gamblerů. S genem závislosti se ale dá i tak pracovat.

Na konci výsledků mám ještě přiložený jídelníček a další tipy na stravování. Tím to pro mě zatím končí. Pokud bych v poznávání sebe a svého těla chtěla pokračovat, možnosti jsou. Laboratoř genetičky Benešové nabízí testy na zjišťování předků a umí také odhalit hudební sluch. Genomac vytváří i šperky na míru podle DNA, speciální obrazy a dokážou také zprostředkovat tetování s genetickými motivy. Uvidíme, příště třeba dojde i na to.