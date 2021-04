Domácí fyzioterapie si žádá upřímnost, vnímavost a soustředění

„Au, co to je? O tomhle svalu ani nevím, že ho mám. Uff, to je dřina,“ tak nějak probíhaly moje poslední dva týdny, během kterých jsem se denně věnovala fyzioterapeutickým cvičením. Na míru mi je ušila fyzioterapeutka Klára Hlásková ze studia Namao, prostřednictvím online služby iTreneo.cz. Byla jsem zvědavá, jak se dá tak individuální věc, jako je fyzioterapie, provozovat přes internet.

Detailní úvod

První konzultaci jsme s Klárou provedly přes video. Za běžného režimu by si mě fyzioterapeutka osobně vyšetřila a zhodnotila, v jaké jsem formě. Teď se musí spolehnout na moje deskriptivní schopnosti a pravdomluvnost. Hned první otázka mě mírně zaskočí. „Jaký máte vztah ke svému tělu?“ ptá se mě zpříma. „No... ehm… už se s ním snažím nebojovat. Jsem mu vděčná za to, co pro mě dělá. Myslím, že se mám ráda,“ odpovídám trochu zmateně a vzápětí se přiznávám, že nejsem zcela upřímná – přece jen si tu čokoládu občas vyčítám a odraz v zrcadle okomentuji kriticky.

„Ano, to je správný přístup a občasné pochybnosti jsou normální. Zásadní je mít ke svému tělu respekt,“ potvrzuje fyzioterapeutka. Dál ji zajímá, jak často sportuji, jestli mě něco bolí a za jakým účelem jsem se do tréninkového programu přihlásila. Mojí motivací je zpevnit střed těla, ulevit bederní páteři a donutit se cvičit každý den. Terapeutka si vše pečlivě zaznamenává, a předtím než mi vypracuje individuální tréninkový plán, seznamuje mě se zásadami cvičení. „Nejdůležitější ze všeho je dech. Dýcháme do plných plic ze spodního břicha přes celý trup až po klíční kosti. Někdo tomu říká plný jógový dech. Čím pomaleji cvičení provádíme, tím lépe. Kvalita by měla být vždy nad kvantitou. A nikdy nechodíme do maximálních rozsahů, často opravdu stačí jen malé pohyby. Pokud cvičení provádíme správně, jejich výsledný efekt je ve finále ještě vyšší,“ vysvětluje mi.

Jde se na to

Za pár dní si pouštím první videa. Cviky vypadají jednoduše, až se neubráním samolibé myšlence, že je zvládnu levou zadní. Jenže když poslouchám pokyny terapeutky, zjišťuji, že to takové lážo plážo asi nebude. Aby měly cviky kýžený efekt, musím je provádět vědomě a soustředěně. Není to trénink, u kterého si pustíte seriál a za půl hodinky máte hotovo, aniž byste mu věnovala pozornost. Naopak. Je třeba udržet co nejvyšší koncentraci. Vnímat každý pohyb. V jedné poloze byste měla neustále a souběžně (!) kontrolovat například: pevný střed těla, ramena od uší, pravý úhel v koleně, rovná záda, kolena od sebe, opět pevný střed těla (protože se vám mezitím povolil), lopatky doširoka od sebe, hlavu v prodloužení páteře a k tomu všemu hluboký dech. A to není hračka.

Jakmile polohu změníte, revizi je třeba provést znovu, protože stoprocentně budete muset upravit tu ruku, tady nohu, tu spodní žebra. Na ně si dejte obzvlášť pozor. Potvory mají tendenci vylézat z břicha nahoru a prohýbat vás v bedrech. U každého cvičení se je snažte zatáhnout směrem dovnitř (pokud ležíte, tak dolů do podložky), krásně se tím zapojí břišní svaly, které brzy začnou pekelně pálit. To vás ale nemusí trápit, protože beztak máte ramena vytažená u uší a nedýcháte zhluboka!

Než všechno zase srovnáte, bude z vás lít pot, jako byste uběhla maraton. A to jste přitom celou dobu jen ležela na zádech jako brouk na krovkách, s nohama zdviženýma nahoru. Jinými slovy, ano, je to účinné. Ano, poměrně i náročné. Ano, fyzioterapie se dá cvičit doma a správně. A ano, zvládnete to. Ale co je nejdůležitější, dokonce vás začne každodenní a efektivní pohyb pravděpodobně i bavit!