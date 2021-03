Marně se snažíte dosáhnout klidu a místo toho jste ve stresu a ve vašem životě vládne chaos? Cítíte se pořád jako pod proudem? V tom případě je nejvyšší čas na efektivní protiopatření. Nejlépe taková, která se osvědčují už celá tisíciletí. K takovým zázrakům patří například jóga.

Jako relaxační metoda byla popsána v řadě děl, například ve sbírce prastarých indických jógových textů Jógasútra z doby asi 200 let před Kristem.

Zajímavé pro nás určitě je, že se tak staré texty vůbec zabývají stresem. Když ale vezmeme v úvahu, že určité tlaky a napětí patří nevyhnutelně k životu, je jasné, že se v průběhu tisíciletí možná změnily stresory, ale ne reakce jednotlivých lidí. A v běžném životě je třeba získat rovnováhu.

Proč právě jóga chrání naše tělo, mozek i psychiku před každodenním shonem? Protože tahle cvičení nás dokážou rychle zpomalit, zlepšují naši pozornost, soustředěnost, vnímání těla a tělesný pocit. Ten, kdo pravidelně praktikuje jógu, bude také dlouhodobě klidnější a spokojenější.

Je to stav, který posiluje i náš kardiovaskulární a imunitní systém. Dalším pozitivním efektem je, že se naše tělo postupně stává ohebnější, pevnější, napjaté svaly jsou zase pružnější. A hluboké dýchání nám dodává vitalitu. Nakonec se možná budete ptát, co že je to ten stres.

Tak pojďme na to a příjemnou zábavu.