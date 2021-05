Zrádné diety: zlaté rybky vám zhubnout nepomohou, na hladovku zapomeňte

Víte, jak bývají lidé, co drží nějakou dietu, podráždění? Celkem dost, obzvlášť ti, co drží hladovku. Zřejmě i proto se pánové už předem děsí toho, že by se jejich partnerky daly na hubnutí. A což teprve, když jde o způsob redukce hmotnosti, který může zabít.