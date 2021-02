„Možná že zhubnete, ale při první příležitosti kila naberete zpět bez mrknutí oka. Indický přístup jde naopak do hloubky, dívá se na vás jako na celek, se všemi okolnostmi, které vás právě ovlivňují,“ vysvětluje Klára Tuzarová, celostní terapeutka a fyzioterapeutka z terapeutického centra Namao, proč si vzít na pomoc se shazováním kilogramů ájurvédu.

Správný ájurvédský poradce nepostupuje podle tabulek a čísel. Vždy se dívá na člověka v kontextu jeho života, zdravotní historie, aktuální sezony, ale také psychické síly a míry stresu, která jej aktuálně zatěžuje. A tento poslední faktor je podle terapeutky možná ten nejdůležitější.

„Na začátku roku se každý rok roztrhne pytel s články a jídelníčky zaměřenými na hubnutí, posilovny jsou (za normálních okolností) narvané k prasknutí a lidé se vrhají po hlavě do shazování nejen povánočních kil. Na druhou stranu, z pohledu přírody se jedná o čas, kdy venku je ještě zima, brzy tma a hodně lidí je vyčerpaných z vánočního shonu a pracovního stresu ke konci roku,“ podotýká.

Náš organismus v tuto dobu podle Kláry Tuzarové potřebuje výživnou, převážně vařenou stravu bohatou na tuky a bílkoviny. Z pohybového hlediska by se nemělo jednat o přehnaný pohybový režim, jelikož tělo je tak trochu v zimním spánku a nasadit mu z nicnedělání tvrdý tréninkový plán není úplně nejlepší nápad.



„Samozřejmě jiné je to u sportovců, kteří se hýbou po celý rok a pauzu mají většinou v listopadu. Ale i u nich se v lednu jedná o období pomalých, dlouhých tréninků, nabírání objemu, nikoliv rychlosti,“ dodává terapeutka.

Vyvážený jídelníček

V zimním období bychom se podle ní měly zaměřit na dobrou péči o sebe, klid, teplo a neměly bychom se pouštět do převratných změn. Co se týče jídelníčku, je vhodné zaměřit se v první řadě na teplý, ideálně doma připravený oběd, který by měl obsahovat zdroj bílkovin, obilovin a zeleniny.

„Určitě nezapomínejte na dostatek bílkovin, ty zajistí, že odpoledne a večer nebudete mít hlad. Oběd by měl být relativně velký, pokud bude dostatečný, k večeři by vám měla stačit jen zeleninová polévka, či například pečená zelenina s masem, sýrem halloumi či rostlinným zdrojem bílkoviny,“ radí Klára Tuzarová.

Snídaně je pro mnohé z nás dilematem. Pokud ráno nemáte hlad, určitě se do ní nenuťte. Měla být tak velká, abyste v pohodě vydržela do oběda, který se dáte mezi 12-14 hodinou.



Pro snížení váhy je podle terapeutky zásadní odpoledne a večer jíst jen už lehce a po 20. hodině ideálně nejíst už vůbec, aby tělo mělo čas strávit večeři a ve spánku se mohlo soustředit na regenerační procesy, nikoliv na trávení. „Vydávejte se na dlouhé procházky či běžky, s posilovnou a náročnějším tréninkem vydržte, až naberete více sil s příchodem jara,“ dodává.

Až se jaro zeptá

Na jaře pak můžete začít více a rychleji hubnout, držet detoxikační kúry a podobně. Ale i tehdy byste se měla řídit určitými pravidly. Zejména tím, jak moc se cítíte vyčerpaná, máte stres doma nebo v práci. „Pokud jste unavená, určitě není vhodné zařazovat jakýkoliv detox. Naopak byste měla své tělo uvést do klidového režimu, dopřát mu odpočinek, dobrou stravu a mírný pohybový režim,“ radí Klára Tuzarová.

To, v jakém stavu se vaše tělo i duše nachází, vám nejobjektivněji pomůže zhodnotit ájurvédský poradce, který má k dispozici řadu vyšetření, díky kterým uvidí, jak jsou na tom vaše tkáně, nervová soustava a další důležité parametry. Dle toho může nastavit redukční režim včetně pohybového plánu tak, abyste si neublížila, výsledky byly zdravé a udržitelné.

Do doporučení zahrnuje mnoho parametrů - vaše základní dóšické nastavení, stav trávení, schopnost odpočívat, vlivy počasí, ale i společenských podmínek (například celá situace okolo covid je pro mnohé velmi stresující a nastavovat v tomto období další změny v jídelníčku, sportu by vám jen ublížila a tělo vyčerpala).

Pozor na extrémy

Mnoho z nás má sklon k přehánění, a to i v případě dietního režimu. Jak se to pozná? V první řadě tím, že nastavený režim nevydržíte, protože vás bude bolet hlava, budete unavená, nebo se nebudete schopná soustředit či onemocníte. Nic z toho by se při správně prováděné dietě nemělo stávat.

„Dále se to může projevit o několik měsíců později vyčerpáním a větší náchylností k nemocem, typicky to bývá po jarním velkém půstu pak na podzim. A nebo se začnou objevovat různě nespecifické bolesti, poruchy trávení, potíže s pletí, pocity slabosti, únavy a celkové vyčerpanosti nervového systému,“ vysvětluje terapeutka.

Doporučení ájurvédského poradce by nikdy neměla být radikální a neměla by vám převrátit svět naruby. Udržitelnost a realizovatelnost je základním parametrem. Měl by s vámi vždy hledat cestu, která je pro vás představitelná a proveditelná po velmi dlouhou dobu.



„Ze současných diet by asi ájurvéda nejvíce souhlasila s přerušovaným půstem,“ prozrazuje Klára Tuzarová. „Jelikož trávení trvá pět hodin a nemělo by být přerušováno jezením dalšího jídla. Proto se doporučuje jíst pouze tři jídla denně, s důrazem na poctivý oběd v poledne. Další diety jsou z mého pohledu trvale neudržitelné, aniž by způsobily tělu různé nežádoucí vedlejší účinky.“