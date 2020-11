Podpořte psychiku i imunitu. Tipy, které pomohou zahnat podzimní chmury

Provádějte očistný rituál pro podporu energie

Pomocí rituálů nastavíte svému tělu a mysli určitý rytmus a tím můžete obnovit nebo zvýšit energii pro každý den. Ideální je začít hned ráno pro probuzení některou z dechových technik. Zakladatelka a instruktorka pražských Domů Jógy Věra Vojtěchová doporučuje dechovou techniku bhastrika.

„Podstatou je silný nádech a vědomý, stejně dlouhý prudký výdech. Při takovémto dechu se organismus rychle zahřívá, přičemž tento oheň podle jógy spaluje naše vnitřní mentální i fyzické nečistoty. Dochází k intenzivní ventilaci plic a rychlé výměně kyslíku a oxidu uhličitého v krvi, která má očistný charakter. Vyrovnává acidickou nevyváženost organismu a očišťuje krevní řečiště, navyšuje energii, ve výsledku zvyšuje obranyschopnost i sílu těla,“ tvrdí instruktorka jógy.

A jak dechovou techniku bhastrika provádět? Najděte si klidné místo. Posaďte se na paty. Ruce sevřené do pěstí položte do třísel. Lokty otevřete do stran. V této pozici hluboce nadechněte nosem tak, aby se vám zvedla břišní stěna a vydechněte ústy. K dokonalému výdechu si pomozte stažením břišní stěny. Opakujte třicetkrát po sobě. Buďte opatrní, pokud trpíte vysokým krevním tlakem či kardiovaskulárními problémy.