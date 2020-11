Osm klíčových tipů, jak zlepšit svoji imunitu a předejít infekci

1. Nestresujte se víc, než je nutné

Chronický stres a negativní emoce imunitě nepomáhají. Jenže co s tím, když se denně dostáváme do situací, které nás rozladí, ať už jde o špatně nasazené roušky lidí v obchodě či autobuse, nebo nutnost skloubit práci z domova a domácí vzdělávání dětí? Podle primářky Oddělení klinické psychologie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) Zuzany Spurné v současnosti lidé mohou mít tendenci se zaměřovat na věci, které nefungují, nebo které aktuálně nemohou dělat, zapomínají na převážnou většinu toho, co dělat mohou.

„Může se zdát, že pro nás všechny hladina stresu nyní stoupá. Měli bychom si však uvědomit, že k tomu, abychom situaci zvládli, máme k dispozici mnohem více prostředků než v minulosti. Máme vyspělé zdravotnictví a služby, dostatek pitné vody, dostatek informací téměř k jakémukoliv tématu, můžeme mluvit a vidět se s někým, kdo je stovky kilometrů daleko,“ upozorňuje.

Pokud jsme ve stresu ze svých dětí, s nimiž se musíme doma učit, můžeme to podle ní považovat za nutný stres, jemuž je třeba se přizpůsobit. „Je dobré se snažit si tyto okamžiky zpříjemnit, například nastolením systému, který vyhovuje nám i dětem, zpříjemněním prostředí, odměnami. V každé době, byť je jakkoliv těžká, je nutné si uvědomovat, co všechno je mi k dispozici, a vytvořit si adaptační plán, jakým způsobem vše zvládnout do doby, než se situace zase uklidní,“ zdůrazňuje.