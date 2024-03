Chřipka, nebo nachlazení? Rozpoznejte příznaky a zvolte správnou léčbu

Bolí vás v krku, teče vám z nosu, nebo ho máte naopak ucpaný? Pak jste zřejmě chytili nějaký ze sezonních koronavirů či rhinovirů způsobujících nachlazení. Což není nic příjemného, ale ani nic, co by vás položilo do postele, při troše snahy se s tím dá i celkem běžně fungovat. Příznaky přicházejí zvolna a postupně a u zdravých lidí je většinou za tři dny po všem.

Pocit schvácenosti

U chřipky je to ovšem docela jiný příběh. Tato nemoc často udeří jako blesk z čistého nebe. Dejme tomu, že ještě dopoledne jste naprosto v pohodě, v poledne si s chutí sníte oběd a pár hodin nato plánujete, že si půjdete zacvičit nebo vyrazíte na velký nákup. Jenže ouha! Najednou vás přepadne silná zimnice, která vás rozklepe tak, že nejste s to zahřát se ani pod dvěma peřinami.

K tomu se dostaví únava, bolesti svalů a kloubů, v noci nejspíš přijde horečka, začne vám třeštit hlava a celkově máte pocit, že jste se právě vrátili z celodenní túry. Tak moc se najednou cítíte unavení.

To všechno dohromady vás zažene rovnou do postele. Na nic jiného člověk v takové chvíli nemá ani pomyšlení. Jenom padnout naznak a všechno to zaspat. V některých případech se přidává i zánět spojivek nebo kašel, případně nevolnost a zvracení, což se děje častěji u dětí.

Návrat k normálu

Je logické, že vykurýrovat se z chřipky, která má mnohem komplikovanější průběh než nachlazení, trvá podstatně déle. Většinou jde minimálně o týden a zároveň je třeba počítat s tím, že další týden (a často i víc) trvá rekonvalescence. V tomto období po vyléčení je člověk stále unavený a málo výkonný.

Chřipku tedy rozhodně není radno podceňovat. Nejlepší je prostě ji vyležet. Ostatně na začátku onemocnění je vám většinou tak mizerně, že ani nic jiného nezbývá. S vysokou horečkou sotva budete kmitat v domácnosti. Zásadní je dát tělu prostor k uzdravení, pořádně si odpočinout, a pokud možno hodně spát.

Riziko pro druhé

Najdou se ovšem i tací, kteří se to snaží „lámat přes koleno“, hrát si na hrdiny a navzdory potížím chodit dál do práce nebo ven mezi lidi. Tím ovšem škodí nejenom sobě, protože doba potřebná k uzdravení se tak značně protáhne, ale ohrožují i své okolí.

Kontakt s nemocným člověkem je velmi rizikový především pro lidi, u kterých probíhá onkologická léčba, pro pacienty po transplantaci nebo ty, kteří se léčí s nějakým chronickým onemocněním. Tam často stačí opravdu málo a náhodný kontakt může skončit třeba až hospitalizací. Obecně ohroženi jsou také lidé v seniorském věku.