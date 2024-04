Psí parazit míří z teplých krajů do střední Evropy. Srdeční červ je tu

Migrace a nové druhy komárů, změna klimatu, ale také častější cestování se psy do zahraničí – to jsou důvody, které podle odborníků mohou za rozšíření tzv. srdeční dirofilariózy do zemí střední Evropy.