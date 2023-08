Srdeční červ napadá psí mazlíky. Z jihu se rozšířil do střední Evropy

Dirofilaria immitis, parazit zvaný „srdeční červ“, způsobuje onemocnění, které může být pro psa fatální. Jeho zákeřnost spočívá v tom, že se nemoc může projevit řadu měsíců po přenesení larvy do krve psa (komárem nebo klíštětem). | foto: profesor David Modrý

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet Premium

V posledních letech na Slovensku výrazně stoupl počet psů nakažených tzv. srdeční dirofilariózou – vleklou nemocí, kterou způsobuje červ usídlený v plicích nebo v srdci. Ukázala to studie, která u našich sousedů už 15 let mapuje výskyt tohoto pro psy nebezpečného parazita. Hrozí jeho rozšíření i do České republiky?