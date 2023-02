Babské rady při nachlazení. Majoránka pomůže na ucpaný nos, tymián na kašel

Recepty, které pomohou při nachlazení Dvoudenní očistná kúra

Spočívá v pití zeleninové či ovocné šťávy s přídavkem 30 ml džusu z aloe vera v každé dávce (denně byste měli vypít alespoň 300 ml šťávy ve čtyřech dávkách plus koncentrát z aloe vera). Na kúru si vyhraďte volné dny, nejlépe třeba víkend, protože šťávový půst vás alespoň ze začátku hodně vyčerpá. Není snad nutné připomínat, že kúra zapovídá jakékoli jiné živiny než zmíněné šťávy, povolen je pouze zelený čaj (neslazený) nebo neperlivá čistá voda. Pokud byste jen na džusech nevydrželi, dejte si pár kousků syrového ovoce či zeleniny, ale to skutečně jen v krajním případě. Po ukončení kúry se budete cítit mnohem lépe, budete nabití energií, kterou jste ušetřili na zpracovávání potravy, budete zkrátka jako znovuzrození! Bylinková inhalace

Lžičku šalvěje spařte vroucí vodou a po 5 minutách přidejte pár kapek oleje z čajovníku australského (tea tree), ucpané dýchací cesty spolehlivě zprůchodní také inhalační směs s borovým či eukalyptovým éterickým olejem. Majoránková mastička na ucpaný nos

Ke dvěma lžičkám majoránky přidejte lžičku lihu, nechte chvíli odstát a pak směs smíchejte s 50 g rozehřátého bambuckého másla. Zahřívejte na plotně asi 20 minut (pozor, nesmí přejít varem!), pak sceďte a nechte zatuhnout ve vhodném kelímku. Pokud si mastičkou potřete okolí nosních dírek, skvěle vám zprůchodní dýchací cesty, zhojí odřenou kůži, navíc působí protizánětlivě a antibakteriálně. Tymiánový čaj proti kašli

Tymián nemusíte nutně používat jako koření, výborně tlumí příznaky nachlazení a má antibakteriální účinky. Při přípravě odvaru vsypejte lžičku sušeného tymiánu do 400 ml vroucí vody. Vařte pět minut, pak na chvíli odstavte. Sceďte a pijte ještě teplé. Čaj můžete podle potřeby dochutit medem. Dýňový masážní olejíček

Půl sklenky olivového oleje (nebo čisté masážní emulze) smíchejte se stejným množstvím dýňového oleje. Masáž tímto přípravkem vás krásně zahřeje, odstraňuje z těla toxiny a působí i proti celulitidě.