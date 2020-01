Virus chřipky vydrží v místnosti až dva dny. Víme, jak se vyhnout nákaze

Nemocný je nejvíce nakažlivý v první dny nemoci a v ideálním případě by neměl vůbec chodit mezi lidi. I doma by měl být v místnosti sám. Vyplatí se jeho použité nádobí mýt zvlášť. Nemocný by měl mít i svůj ručník.

Když pacient s chřipkou kýchne, virus z jeho úst dolétne až do 1,5 metru. Nejhorším místem, kde se můžete během chřipkové epidemie nakazit, jsou kanceláře, supermarkety a další uzavřená místa. (Čtěte také: Chřipka je mnohem vážnější, způsobí v ČR 1500 úmrtí ročně.)



Pacient s chřipkou, jejíž inkubační doba je 12 až 72 hodin, by měl důsledně kýchat do kapesníku, a pokud ho nestihne vytáhnout z kapsy nebo kabelky, měl by kýchnout do horní poloviny paže. Je to lepší než vyprsknout před sebe nebo do dlaně, kterou si pak neumyje, či s ní při cestě do koupelny sáhne na kliky.

Jak dlouho virus přežije, záleží na povrchu, kam vykašlané kapénky dopadnou. Na hladkém povrchu z plastů nebo kovů vydrží nejdéle, některé zdroje uvádějí až 48 hodin. V oblečení a papírových kapesnících se drží až dvanáct hodin, ale třeba na rukou jen pět minut.

Lidem, kteří se chtějí chřipce vyhnout, doporučují lékaři především nechat se včas očkovat. Ale na to už je v době epidemie pozdě. „Chřipce se na sto procent nelze ubránit ani očkováním, nicméně právě preventivní očkování je určitě nejlepší způsob, jak tomuto onemocnění předejít,“ řekl iDNES.cz Jaroslav Hulvert z klinického centra ISCARE.

Nejvíce lidí se nakazí v práci a supermarketu

V rámci dlouhodobější prevence má podle praktické lékařky Jany Štěchové z Polikliniky Budějovická význam otužování včetně saunování, pravidelný pohyb, zdravá a pestrá strava i dostatečný spánek.

Když už chřipková epidemie vypukne, jsou pro onemocnění nejrizikovější uzavřené prostory (supermarkety, obchodní centra, kina) s kašlajícími a kýchajícími lidmi, kteří kolem sebe šíří ohromné množství kapének. Pokud to tedy jde, lidé by se měli takovým místům vyhnout.



Ale mnohdy to nejde, třeba pokud pracujete v kanceláři nebo jiné uzavřené místnosti. V takovém případě byste měli prostor pravidelně větrat, nejlépe každou hodinu. Krátce, ale intenzivně s okny dokořán. Nevýhodou jsou klimatizace, které mohou virus šířit.

Nepůjčujte si telefon ani počítač

„Nejlépe se viru bude dařit na površích, které přijdou do přímého kontaktu s rukama, eventuálně sekrety nemocného, například z nosu. Takže různá madla, kliky u dveří, telefonní sluchátka, klávesnice, počítačová myš, kapesníky,“ sdělila doktorka Štěchová. A zamyslete se i nad tím, jestli kolegovi, který před chvílí opakovaně kýchal, půjčíte svůj mobilní telefon.

Právě během chřipkové epidemie by měl každý ještě více dbát na hygienická pravidla. Základem je časté mytí rukou mýdlem a teplou vodou, vždy po cestě MHD nebo po nakupování v obchodě.

„Neumyté ruce rozhodně nepatří na obličej. Neměli byste si s nimi sahat na ústa, mnout si s nimi oči nebo nos. Virus se může přenášet i spojivkami,“ upozornila Štěchová. Pokud není možné mytí rukou, můžete vodu a mýdlo nahradit dezinfekcí v gelu, kterou budete mít s sebou v kabelce.

Při chřipkové epidemii se rovněž vyplatí zvýšit přísun vitaminů. Nepijte studené nápoje, organismu lépe poslouží teplý čaj. Svůj význam mají i čepice, šála či rukavice, protože prochladlé tělo se infekci hůře brání.