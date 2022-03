Nepodceňujte žilní nemoci. Včasná léčba vám může zachránit život

Problémy s žílami trápí asi čtvrtinu z nás a polovina pacientů je ve věku 40 až 60 let. Začíná to otoky, bolestmi nohou, nočními křečemi a sem tam viditelnou žilkou na nohou. To je chvíle, kdy se vyplatí konzultovat potíže s praktickým lékařem nebo specialistou a zahájit léčbu, případně se rozhodnout pro zákrok.

„Nejlepší je nikdy se do stavu, kdy je nutná operace, nedostat,“ říká lékařka Júlia Černohorská z Dermal Centre Mělník. „I když genetickou zátěž není možné změnit, životní styl ano. Základem je včasné vyšetření, pojmenování toho, co nás trápí, a pochopení podstaty žilního onemocnění.“

Zákrok je ovšem už akutní řešení, které má za úkol zbavit nás konkrétních metliček a žil. Celkový stav žil se ani po operaci zázračně nezlepší. Chronické žilní onemocnění postupuje dál a bez dlouhodobé léčby se časem objeví metličky a křečové žíly nové. Operací proto nic nekončí, ale spíše začíná.

Pomohou léky i změna životního stylu

Je potřeba pravidelně navštěvovat praktického lékaře, aby nám předepisoval venofarmaka, léky na posílení žilních stěn. Může nám zároveň předepsat kompresní punčochy jako vhodnou součást léčby. Díky lékům, kompresním punčochám a změně životního stylu můžeme dosáhnout toho, že se žilní onemocnění výrazně zpomalí.

„My můžeme toto onemocnění přibrzdit, zpomalit progres, ale trvale vyléčit ne,“ konstatuje angioložka Petra Zimolová z Kardiologické kliniky 2. LF UK a FN Motol v Praze. Čím dřív tedy s léčbou začneme, tím lépe pro nás.

Potraviny pro zdravé cévy a srdce

Správná strava je základem pro zdraví vašich cév a srdce. Zařaďte tak do jídelníčku níže uvedené potraviny:

Brokolice: chrání buňky srdečního svalstva.

Cizrna: reguluje hladinu cholesterolu v krvi.

Čekanka: zabraňuje kornatění cév a snižuje vysoký krevní tlak.

Avokádo: snižuje škodlivý cholesterol v těle.

Losos: zlepšuje krevní oběh.

Makrela: snižuje špatný cholesterol a zvyšuje podíl toho dobrého.

Dýňová semínka: podporují správnou činnost srdce.

Ovesné vločky: fungují jako prevence srdečních onemocnění.

Grapefruit: posiluje cévy a brání vzniku sraženin, které můžou způsobit infarkt.

Hroznové víno: snižuje tlak a zlepšuje srdeční funkci.

Jablka: posilují srdce, zlepšují krevní oběh, zpevňují stěny cév.

Pohanka: udržuje pružné cévy a zabraňuje vzniku krevních sraženin.

Skořice: snižuje krevní tlak.

Kakao: blahodárně působí na srdeční tepny, napomáhá cirkulaci krve.

Kurkuma: podporuje krevní oběh a snižuje cholesterol.

Olivový olej: upravuje cholesterol i vysoký krevní tlak.

Rajčata: chrání srdce i cévy.