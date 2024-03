Křečové žíly nepodceňujte. Rady, jak se jich nadobro zbavit

Co lze čekat po operaci metliček a křečových žil Většina zákroků na velkých křečových žilách vyžaduje udělat do kůže několik malých řezů, po kterých zůstávají jizvičky (tříslo, lýtko).

V okolí ošetřovaného místa se mohou objevit drobné modřinky nebo později i hyperpigmentace, které časem zpravidla zmizí. Kůži ale chraňte před sluncem, jinak hrozí, že pigmentové skvrny zůstanou natrvalo.

Po zákrocích je nutné nosit podle doporučení konkrétního pracoviště elastická obinadla nebo kompresní punčochy. Myslete na to a volte volnější kalhoty nebo dlouhé sukně.

Při provádění invazivnějších zákroků, zejména na velkých křečových žilách, může dojít k porušení senzitivních nervů v kůži. Následná ztráta citlivosti ohraničeného malého místa na kůži bývá dočasná, ale může být i trvalá. Je to vůbec nejčastější komplikace.

Více informací o celé této problematice najdete na www.zilniporadna.cz.