Těžké nohy často varují před žilním onemocněním. Nehrozí i vám?

Pozor na mýty o křečových žilách Křečové žíly nebolí

Zeptejte se těch, kterých se to týká, a hned změníte názor. Zejména lidé, kteří mají rozsáhlé křečové žíly, pociťují bolest často provázenou nočními křečemi. Potíže se zhoršují během dne a maxima dosahují navečer (u žen také v době menstruace). Je to jen kosmetický nedostatek

To tedy není. Jedná se o jasnou známku oběhového selhání. Povrchové žíly jsou přetěžovány velkým objemem krve, je narušena jejich pevnost a mohou se začít rozšiřovat. Pokud se tento problém včas neléčí, může způsobit závažné poškození cévního zásobení dolních končetin a následně i řadu dalších nepříjemností (změna struktury a barvy pokožky, v horším případě vznik bércových vředů). Křečové žíly hrozí sportovcům a těžce pracujícím lidem

Právě naopak. Žilní systém dolních končetin funguje na principu svalové pumpy – to znamená, že tok krve v žilách je poháněn a podporován právě pohybem svalů. Varixy proto vznikají hlavně u lidí, kteří trpí nedostatkem pohybu, mají sedavé zaměstnání nebo v práci přes den dlouho stojí. Sportovci sice mívají výraznou žilní kresbu, to je však pouze důsledek menšího množství tukové tkáně, nikoliv poškozených žil. K prevenci stačí, když budu nosit kompresní punčochy

Nestačí. Tyto punčochy sice mohou částečně snížit riziko vzniku varixů, ale před „křečáky“ vás nezachrání. Základní a nejdůležitější prevencí je pohyb. Vhodná je především svižná chůze, plavání a jízda na kole. Zároveň je dobré vyhýbat se aktivitám založeným na skákání (např. švihadlo, trampolínky atd.). Tyto druhy pohybu totiž způsobují nárazy, které vedou ke zvýšené zátěži žilních chlopní.