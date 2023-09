Bylinky jako lék na vyčerpané a bolavé tělo. Pomůže kaštan i máta

Lidí, co sportují, přibývá. A to je dobře. Pohyb totiž prospívá našemu zdraví. Co však dělat, když vás taková aktivita vyčerpá víc, než jste plánovali? Vyzkoušejte naše tipy na bylinky, které vás postaví zpátky na nohy.