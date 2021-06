Co pomůže proti bolesti kloubů: zajděte do bazénu a nešetřete mastmi

Bolavé klouby mají už v mladších letech různorodé příčiny, například málo pohybu, dlouhé sezení nebo jejich nesprávné zatěžování. To nejhorší, co můžete udělat, je tak trochu paradoxně začít se šetřit a zůstávat v klidu, bez pohybu, to totiž problémy jenom zhorší.

Ukážeme vám, jak se zase rychle postavit na nohy díky účinným domácím prostředkům, krémům, které tiší bolest, a správné dávce fyzické aktivity.

1. Dejte si obklad

Zvlášť účinné proti bolesti kloubů je hořčičné semínko. Obklady z něj nebo vtírání mastí s výtažky ze semínka hořčice můžou okamžitě ztišit akutní bolest. Obsažené éterické oleje podporují prokrvení, a kloub se tím prohřívá. To zastaví signály bolesti vysílané do mozku.

Postup: Smíchejte 4 lžíce hořčičného semínka (seženete ho v lékárně) s teplou vodou na jemnou kaši. Rozprostřete ji na bavlněný ubrousek a překryjte druhým. Ze začátku přikládejte na bolavý kloub na 2–3 minuty, postupně pak zvyšujte až na 15 minut.