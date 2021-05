Deset otázek pro ortopeda. Škodí běhání kloubům a podprsenka zádům?

Bolestmi zad trpí velké množství lidí, nejste v tom sama. Přispívá k nim například dlouhé sezení, práce z domova, kde nemáte vhodný pracovní stůl ani židli, a obecně nedostatek pohybu. Když to všechno sečtete dohromady, není divu, že vaše břišní a zádové svaly ochabují. Přitom pozitivní efekt má i častější chození pěšky místo jízdy autem.

Pomůžou malá fitness cvičení. Několikrát denně natahujte levou a pravou ruku střídavě co nejvýše nahoru, jako byste trhala jablka. K posílení šíjových a zádových svalů stačí pouhých 30 sekund této činnosti.

Nejsou to jenom záda, čas od času se můžou silněji ozývat i klouby a způsobovat nemalé problémy. Naštěstí odborníci vědí, co klouby šetří a která opatření ramenům, šíji, zádům a končetinám dělají dobře prospívají. Přečtěte si, co na nejčastější trápení s klouby a zády doporučují odborníci.

Je dlouhodobé napětí v oblasti ramen a šíje nebezpečné?

Permanentní svalové napětí může vést k chronickým bolestem, proto se doporučuje nějaká forma léčby podle toho, o jaké obtíže jde. Často stačí termoterapie nebo rehabilitace, případně vnitřní užívání, nebo vnější použití přípravků proti bolesti a zánětům. Při přetrvávajících obtížích můžou být injekčně aplikovány přípravky na lokální umrtvení, aby se svaly uvolnily.

Lidé, kteří se potýkají s těmito problémy, by měli dlouhodobě posilovat zádové svalstvo. Páteř se tak stabilizuje. Kromě toho vám pomůže i správné uspořádání pracovního místa (správné nastavení stolu a židle), tedy takové, aby umožňovalo bezchybné držení těla.

Co se dá dělat s vrzáním v kolenou?

Když se místo běžného křupání ozývá vrzání, které tak trochu připomíná zvuk mlýnku na kafe, je třeba zbystřit. Může to být signál, že je poškozena chrupavka. Často je příčinou silné tření nebo trvalý nežádoucí tlak na čéšku. Aby se dalšímu opotřebení kloubu zamezilo, vyhledejte bezodkladně ortopeda. V časném stadiu pomůžou obtíže zmírnit i vložky do bot, cvičení a cílené posilování svalů.