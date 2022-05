Únava i alergie. Co všechno mohou způsobovat vetřelci v našem těle

Kvasinky a plísně, které patří do třídy hub, nejsou v našem životě žádnou novinkou. Právě naopak, jsou tady s námi odjakživa. Větší pozornost jim však začali vědci věnovat až v nedávné době, a to v souvislosti s různými civilizačními nemocemi, od alergií až po únavový syndrom.

Možná vás to překvapí, ale průměrný člověk přechovává ve svém těle a na kůži několik set druhů hub o celkové hmotnosti až několika kilogramů. Nejsou to ovšem naši nepřátelé. Mají zde podobnou úlohu jako v přírodě: pomáhají při trávení potravy.

Toto vzájemné soužití je však nesmírně křehké. Jednobuněčné organizmy, které běžně osidlují naše tělo a za normálních okolností nezpůsobují žádné problémy, se totiž mohou přemnožit a pak nám znepříjemňují život. A my sami jejich nekontrolovatelnému šíření nahráváme.

Antibiotika, fast food i hormony

Čím konkrétně? Těch důvodů je víc. Jedním z nich je nadužívání antibiotik, která nemilosrdně likvidují naši střevní mikroflóru. Právě zde sídlí převážná část našich imunitních buněk. Škodlivé bakterie se vůči antibiotikům postupem času staly odolné (rezistentní) a přátelské mikroorganizmy, včetně původně neškodných hub, zahynuly – nebo zmutovaly do nebezpečné podoby.

Penicilin byl navíc vyroben z houby (plísně) Penicillium notatum, což proti sobě postavilo i houby, které byly předtím zvyklé spíše spolupracovat, než se vzájemně ničit. A to není všechno. Do harmonického prostředí hub a bakterií zasáhlo i používání umělých hormonů, které velmi výrazně mění naše vnitřní prostředí. To se týká hlavně kortikoidů a hormonální antikoncepce.

Další pomyslný hřebíček do rakve naší vnitřní rovnováhy pak zarazil přechod k naprosto nevhodné stravě (fast food, jídlo plné rafinovaného cukru a nezdravých tuků a instantní strava s vysokým množstvím přídatných látek).

Pryč s cukrem a konzervanty

Bojovat proti přemnoženým kvasinkám a plísním, to je běh na dlouhou trať, který vůbec není snadný. Ale ani nemožný. V první řadě je nezbytné omezit užívání širokospektrálních antibiotik či steroidních hormonů (kortikoidy), samozřejmě s výjimkou případů, kdy má aplikace těchto léků své vážné opodstatnění.

Dále je třeba provést změnu stravovacích návyků: vyloučit rafinovaný cukr a omezit i jednoduché sacharidy (banány, hrušky, švestky), vynechat výrobky z pšeničné mouky, sušené ovoce, sladké instantní kaše, bílou rýži, těstoviny, slazené mléčné výrobky, kávu, alkohol, balené ovocné džusy a šťávy, ocet, plísňové, tavené a příliš tučné sýry, uzeniny, uzené ryby.

A samozřejmě také potraviny s umělými barvivy, dochucovadly a konzervanty (glutaman sodný, kyselina benzoová a citronová).

Podpořte přátelské bakterie

A co naopak zařadit častěji? Žitné pečivo, luštěniny, fazole, čočku, mungo fazolky, cizrnu, quinou, amarant, pohanku, hrubé ovesné vločky, jáhly, batáty, brambory vařené ve slupce, čerstvou zeleninu a ovoce (kromě banánů, hroznového vína a hrušek), ořechy, oleje, semínka, bylinky, koření, zelený a rakytníkový čaj, čistou vodu, čisté zakysané mléčné výrobky.

Při léčbě kvasinkových infekcí podpůrně působí i česnek. Místo bílého cukru zkuste med, agávový sirup, ječný, kukuřičný nebo rýžový slad.

Jako další krok je třeba podpořit detoxikaci a regeneraci organizmu, zejména pak střev, kde je klíčové znovu nastolit původní symbiotické prostředí. Houby se dokážou neobyčejně dobře a rychle množit. Jejich početní stavy musí proto někdo hlídat. Tuto funkci v našem trávicím traktu zastávají tzv. mléčné bakterie (lactobacily), které běžně koupíte v lékárně.

Před parazity neutečete

Kvasinky a plísně ovšem nejsou těmi jedinými mikroorganizmy, které nám mohou pořádně zavařit. V našem těle přežívají také paraziti. Máme je v sobě téměř všichni, ať se nám to líbí nebo ne. Pronikají k nám různými způsoby, kupříkladu s potravou či vzduchem, nebo třeba tím, že si v práci, obchodě či autobuse olízneme prsty.

Paraziti přispívají ke vzniku celé řady nemocí, někdy jsou dokonce jejich hlavní příčinou. Všechno ale opět závisí na našem vnitřním prostředí. Je-li v rovnováze, pak si tělo s odpadními produkty parazitů poradí. Nicméně, nemoc se může kdykoli spustit, jestliže nás náhle oslabí stres, jednostranná dieta či nějaké vnější znečištění.

Tři super silní spojenci

Příroda je jedna velká apatyka, která má lék proti všemožným patáliím, včetně parazitů. Ostatně, kdysi bývalo běžné, že se lidé pravidelně odčervovali, třeba pomocí ricinového oleje či různých bylinných tinktur.

Dnes pořizujeme odčervovací tabletky svým čtyřnohým miláčkům, ale na sebe jaksi zapomínáme. Přitom existují byliny, které jsou v tomto směru velmi účinné: ořešák americký, pelyněk a hřebíček. Tato silná trojka je schopna zlikvidovat všechna stádia parazitů, tak proč toho nevyužít.