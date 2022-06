Žena se provdala sama za sebe, dopřála si i líbánky

„Uvědomila jsem si, že nepotřebuji žádného prince na bílém koni. Já sama jsem princeznou a můj život je kompletní i bez manžela. I svatbu si můžete dopřát,“ myslí si žena.

Svatební obřad byl v jejím případě kompletní, o nic se neochudila. Všechny tradiční obřady spojené s nevěstou absolvovala a svatbu si užila v přítomnosti přátel a rodiny. „Nevěsta většinou po svatbě odjede do domu manžela, já jsem se vrátila k sobě do bytu a byla jsem šťastná,“ pokračovala pro Dailystar.

Žena nezapomněla ani na líbánky. Místo cesty s manželem však jela sama. Svatbu vnímá jako veřejný akt sebelásky. Chtěla ukázat světu, že sebe samu přijala a má se ráda.

Na Instagramu má přes třicet tisíc sledujících a mnozí z nich jí píší, že vše dělá pouze pro pozornost lidí a kvůli zviditelnění. Se svatbou přišla vlna pozitivních zpráv, ale i těch, které by raději nečetla. „Vím, že to každý nepochopí. Ale to už není má starost,“ dodala.