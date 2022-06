Kvůli silikonovým injekcím žena málem zemřela, zohyzdily jí zadek

O svých problémech Michelle promluvila v pořadu My killer body. V roce 2017 začala mít migrény, problémy s koncentrací a závratě. Hledala příčinu problémů a podstoupila mnoho vyšetření. Její lékař pak přišel s myšlenkou, že by za jejími obtížemi mohly stát právě silikonové injekce. Silikon se totiž dostal tam, kde v těle neměl co dělat.

„Byla to největší chyba v mém životě. Nikdy jsem se pro silikonové injekce neměla rozhodnout. Zničilo mi to zdraví. Měla jsem velké bolesti a mám za sebou čtyři operace. A stejně je znát, že něco nebylo v pořádku,“ svěřila se žena pro server Insider.

V minulosti si vysnila krásně kulatý zadek. Chtěla být jako Kim Kardashianová. Silikonové implantáty jí nepřišly jako dobrý nápad, tak se rozhodla pro silikonové injekce. Ty však způsobily infekci a následně i otravu krve.

Jak Michelle zjistila, injekce obsahovaly látku, která se používá ve stavebnictví. Právě kvůli tomu pak nastaly neočekávané potíže. „Jeden z lékařů mi doporučil liposukci. Podle něj měl tento zákrok silikon z těla odstranit. Byl to ale nesmysl, naopak se látka dostala do celého těla. Skončila jsem v šíleném stavu v nemocnici,“ pokračovala.

Nakonec k odstranění nestačil jen jeden zákrok. Nutné byly čtyři operace. Dnes svého rozhodnutí zpěvačka velmi lituje a doufá, že bude její příběh odstrašujícím příkladem pro všechny.